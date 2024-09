Murió Will Jennings, coautor de 'My Heart Will Go On', tema de la banda sonora de Titanic

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Will Jennings, ganador del Oscar por My Heart Will Go On y Up Where We Belong, y reconocido como uno de los letristas más destacados en la comunidad de compositores contemporáneos, falleció el 6 de septiembre, según confirmó Variety. Si bien no revelaron las causas de su muerte, mencionaron que había estado enfermo durante un tiempo; tenía 80 años.

El artista coescribió la canción para Titanic que fue grabada por Celine Dion, y también el tema principal del film An Officer and a Gentleman (interpretado por Joe Cocker y Jennifer Warnes). Ambos éxitos le hicieron acreedor de dos premios de la Academia; y con Tears in Heaven (Eric Clapton), de la película Rush, ganó un Gobo de Oro y dos Grammys.

Tras su larga trayectoria donde grabó temas con Dionne Warwick, Barry Manilow, Whitney Houston y más, Will Jennings fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2006 y posteriormente, también fue nombrado miembro del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville.

A través de las redes sociales, su amigo musical y compañero Peter Wolf, le dedicó un sentido mensaje.

"Es un momento triste el fallecimiento de Will Jennings, un maestro, una mente brillante y un espíritu gentil. Will compartió su talento conmigo, siempre paciente y generoso; fue un amigo y maestro valioso, enriqueciendo mi vida de muchas maneras. Fue un enorme honor haber trabajado con un genio musical así durante tantos años… Para citar a uno de sus poetas favoritos, WB Yeats, 'Piensa dónde comienza y termina la gloria del hombre, y di que mi gloria fue haber tenido amigos así'", indicó.

El éxito de My Heart Will Go On, tema de Titanic

My Heart Will Go On es una de las canciones más icónicas de la década de 1990 y está asociada directamente con la película Titanic (1997). Interpretada por Celine Dion y escrita por James Horner y Will Jennings, se convirtió en un éxito mundial gracias a su potente melodía y su conexión emocional con el trágico romance entre los personajes de Jack y Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

El tema encabezó las listas de éxitos en más de 20 países y vendió millones de copias a nivel mundial. Fue número 1 en países como EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, y varios más. También se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Ganó numerosos premios, incluyendo un Premio Oscar a la Mejor Canción Original, un Globo de Oro y varios premios Grammy, consolidando aún más su estatus.

Celine Dion ya era una cantante muy conocida antes de la canción, pero My Heart Will Go On la catapultó a un estatus de superestrella global. Su interpretación emocional y poderosa se convirtió en uno de los aspectos más recordados de la canción. A pesar de haber sido lanzada hace más de dos décadas, la canción sigue siendo popular en conciertos, eventos y en la cultura popular. Es una balada que simboliza el amor y la pérdida, lo que la hace intemporal para muchos.

