Nacho ofreció pasajes de retorno a venezolanos que viven en Perú y lamentó que sean discriminados

Nacho publicó un video donde lamentó la discriminación de los venezolanos en el Perú y ofreció pasajes de regreso para sus compatriotas. | Fuente: Instagram

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, sorprendió al publicar un video en su cuenta de Instagram donde opinó sobre la discriminación que viven algunos de sus compatriotas en el Perú.

El intérprete señaló que lleva muchos años viniendo al Perú y prefería no creer que sus compatriotas fueran marginados en territorio peruano.

"No me había querido expresar sobre la situación de xenofobia contra mis compatriotas venezolanos en el Perú porque sigo negado a creer que esas expresiones de odio salen del corazón de la mayoría. Desde que formaba parte de Calle Ciega empecé a ir a ese hermoso país y me enamoré de su gente, de sus bellezas, de su gastronomía", dijo el cantante Nacho.



OFRECE BOLETOS DE REGRESO A VENEZUELA

Asimismo, Nacho lamentó las expresiones de la excongresista Esther Saavedra, quien hace unos días exigió al presidente Martín Vizcarra cerrar las fronteras para evitar el ingreso de los venezolanos.

"Personas malas hay en todos los países del mundo y no solo los buenos huyen de las crisis. No saquen conclusiones de lo que somos como sociedad por las acciones de un par de escorias que no deberían estar en libertad. Les agradezco respeto y les ofrezco el mío", agregó el músico.

Finalmente, el cantante ofreció costear 15 pasajes para sus compatriotas que deseen regresar a Venezuela e invitó a otros empresarios a sumarse a la inciativa.

"Pensando en soluciones, de mi parte quiero ofrecer 15 pasajes de regreso a Venezuela a través de mi agencia de viajes. Creamos una cuenta de Instagram para recibir las peticiones a la mensajería directa y llevar a cabo un sorteo y elegir a las personas que quieran volver a nuestra patria", concluyó Nacho.