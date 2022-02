Carmen Villalobos es Lucía, la villana de 'Café con aroma de mujer', y comentó por qué sería interesante tener una temporada 2 y por qué volvería a interpretar su papel. | Fuente: Telemundo

El éxito de 'Café con aroma de mujer' ha sido innegable ya que continúa como la más vista de la plataforma de Netflix. Tras su popularidad, se tejió la posibilidad de que haya una segunda temporada por lo que Carmen Villalobos se mostró emocionada si es que hay una continuación siempre y cuando la temporada 2 la rete como actriz.

“A todo lo que venga a mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede”, dijo para People en Español.

Asimismo, Carmen Villalobos se sorprendió por la gran acogida que ha tenido 'Café con aroma de mujer' en Netflix y cómo ha recibido la gente su papel de antagonista.

“[Estoy] feliz de que mi primer antagónico haya sido todo un éxito y con una producción tan espectacular como lo es Café con aroma de mujer. Realmente [estoy] emocionada y dichosa con este recibimiento en Netflix. Me han escrito muchísimo. A la gente le ha gustado demasiado mi trabajo. Ha sido muy emocionante de verdad leer estos números históricos que está registrando en la plataforma y, sobre todo, ver que la gente está muy emocionada con mi trabajo, como que [me dicen]: ‘Te amaba Carmen Villalobos y ahora te odio por culpa de Lucía en Café...’”, confesó entre risas.

Carmen Villalobos en las grabaciones de la nueva versión de "Café con aroma de mujer". | Fuente: Telemundo

Carmen Villalobos deja atrás las narconovelas

'Café con aroma de mujer' tiene una nueva versión y está protagonizada por Carmen Villalobos y William Levy. De esta manera, la artista dejará atrás su paso por las narconovelas, como 'Sin senos no hay paraíso', mientras que el cubano regresó a los melodramas después de una pausa de siete años.

La producción original convirtió a su protagonista, Margarita Rosa de Francisco, en una estrella de talla internacional. Mientras que con la versión mexicana, 'Destilando amor', la exprimera dama Angélica Rivera ganó su apodo de 'La gaviota'. El nuevo proyecto, titulado 'Café', se grabará en Colombia.

Hasta ahora, Carmen Villalobos ha sido la actriz que más números uno de ráting le ha dado a Telemundo, con sus participaciones en 'El señor de los cielos' y 'Sin senos no hay paraíso'. Por su parte, William Levy trabajó con Televisa, por casi una década, con telenovelas como 'Sortilegio' y 'Triunfo del amor'.

La química de la pareja se demostró en la película 'El fantasma de mi novia', que rodaron en la República Dominicana en 2018.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.