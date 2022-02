La actriz venezolana Dailyn Valdivieso es actriz y empresaria dedicada al café. | Fuente: Composición

La novela colombiana “Café con aroma de mujer” se ha posicionado como la más vista de Netflix ya que la trama es un remake de la original que se transmitió en 1994. Siguiendo la historia de ‘La Gaviota’ y Sebastián Vallejo, la historia trata varios temas sociales y obstáculos que sufren los trabajadores de café.

Sin embargo, eso es lo que vivió la actriz venezolana Dailyn Valdivieso, quien le dio vida a ‘La Maracucha’, ya que ella está en la industria cafetalera desde hace unos años.

Dailyn Valdivieso también comparte su pasión por el café por lo que se unió a una amiga para lanzar el emprendimiento “Andariega Bici Café”. | Fuente: Instagram

La actriz que se dedica al negocio del café

Dailyn Valdivieso forma parte de la nueva versión de “Café con aroma de mujer”. Llegó de Caracas a Bogotá para buscar nuevas oportunidades laborales, así como le sucede a su personaje en la novela colombiana.

“Me tiene contenta poder hablar de esa gente como yo, trabajadora, que viene a buscar una mejor calidad de vida, a cumplir sus sueños”, dijo la actriz en un programa de televisión previo al estreno de la ficción.

Aparte de su amor por la actuación Dailyn Valdivieso también comparte su pasión por el café por lo que se unió a una amiga para lanzar el emprendimiento “Andariega Bici Café” donde ofrecen “el mejor café que te mereces”.

“Tengo una socia que se llama Ángela, que viene de una familia cafetera, y queríamos hacer algo, porque a mí siempre me han gustado los negocios. Comenzamos con los churros. Pero a mí no me gustaba el tema del azúcar y pensamos ‘entonces café’. Y, desde ese momento, empecé a meterme en ese mundo, fui al campo cafetero y luego empecé con la parte creativa”, agregó.

“Nuestro emprendimiento es un triciclo, con el que vamos a eventos o ferias y, ahorita con lo de la pandemia, empezamos a vender una cosa que se llama ‘tintico de bolsillo’, que es como el nuevo producto. Es una taza que te la llevas a cualquier lugar y tienes un café de buena calidad”, agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.