Benedict Cumberbacht protagoniza "El poder del perro"

La película de Netflix “El poder del perro” se perfila como una de las grandes ganadoras de la temporada de premios 2022. Así lo ha demostrado con los cuatro premios que se ha llevado de parte del Círculo de Críticos de Londres, el gremio de críticos cinematográficos más antiguo del del Reino Unido.

Los 180 miembros del Círculo premiaron a "El poder del perro" en las categorías de mejor película; mejor directora, premio que fue para la neozelandesa Jane Campion; actor del año, para el inglés Benedict Cumberbatch; y mejor actores de reparto, que fue para el australiano Kodi Smit-McPhee.

La película japonesa “Drive my car”, del japonés Ryûsuke Hamaguchi se llevó dos premios: a mejor película extranjera y a guionista del año.

Andrew Gafield ganó el premio a mejor actor británico del año, por su participación en películas como "Tick, Tick… Boom!”, “The Eyes of Tammy Faye” o “Spider-Man: No Way Home”. Tilda Swinton hizo lo propio por su actuación en “Memoria”, “The Souvenir II” y “The French Dispatch”.

La categoría mejor actriz fue para la inglesa Olivia Colman, por su actuación en “The Lost Daughter”, y mejor actriz de reparto, para la etíope-irlandesa Ruth Negga, por “Passing”. Mientras que documental del del año lo ganó “Summer of Soul …or, When the Revolution Could Not Be Televised”.

La cinta de ciencia ficción "Dune", del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con once nominaciones, cuatro más que "The Power of the Dog" ("El poder del perro"), de Jane Campion, y cinco más que "Belftast", de Kenneth Branagh.

Por el Bafta a mejor película, el galardón más codiciado de la gala que se celebrará el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres, competirán "Belfast", "Don't Look Up", "Dune", "Licorice Pizza" y "Power of The Dog".

La nueva película de James Bond, "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), se ha tenido que conformar con cinco nominaciones, las mismas que "West Side Story" y "Licorice Pizza", mientras que optan a cuatro premios "King Richard", "After Love", "Booiling Point", "Cyrano" y "Passing".

"Nightmare Alley", de Del Toro, recibe tres nominaciones técnicas en Bafta

La película de Guillermo del Toro "Nightmare Alley" ("El callejón de las almas perdidas") ha recibido tres nominaciones en apartados técnicos a los premios Bafta de la academia del cine británico.

El film del mexicano optará a los galardones de mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

La gala de los premios Bafta se celebrará el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres.

