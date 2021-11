Luis Miguel se pronuncia por primera vez sobre su serie biográfica en Netflix. | Fuente: Instagram

Tras el lanzamiento de la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie”, el intérprete mexicano se refirió a la veracidad de la historia que incluye pasajes desconocidos sobre su vida.

Por medio de su cuenta de Twitter, Luis Miguel reconoció que la producción no es del todo cierta. “La serie de Netflix es ficción. No es 100% verdad. Basada en hechos reales”, escribió el artista.

Cabe resaltar que en la temporada 3 de “Luis Miguel, la serie” se conoce cómo fue su relación con Mariah Carey, a qué punto llega su familiaridad con Michelle y qué sucede con su carrera luego del problema de audición que lo aqueja hasta la actualidad.

Luis Miguel se pronuncia sobre la veracidad de "Luis Miguel, la serie" de Netflix. | Fuente: Twitter

Netfliz lanzó la temporada completa de "Luis Miguel, la serie 3"

"Luis Miguel, la serie" llegó este 28 de octubre a Netflix desde las 7 p.m. Sin embargo, el estreno trajo consigo una grata sorpresa para los fans: aunque primero se creyó que solo estaría disponible el primer capítulo, en un evento virtual, previo al lanzamiento, se anunció que todos los episodios podrían verse en la plataforma desde este jueves.

Los seguidores de la producción inspirada en la vida de Luis Miguel no deberán esperar semana tras semana para ver cada episodio. Podrán atestiguar la llegada de los nuevos personajes, que en esta entrega destaca Mariah Carey, interpretado por la actriz Jade Ewen. La maratón, sin duda, está asegurada.

También participan en la temporada 3 de "Luis Miguel, la serie" los intérpretes Plutarco Haza (Humberto), Sebastián Zurita (Alejandro Basteri), Alejandra Ambrosi (Karla), Miguel Rodarte (Daniel), Mauricio Abad (Sergio) y Antonio Mauri (Julián).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.