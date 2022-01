El actor mexicano Alfonso Herrera advirtió a la nueva generación de 'Rebelde' no sin antes felicitarlos por su éxito en Netflix. | Fuente: Composición

Tras el estreno de la nueva versión de “Rebelde” de Netflix, el exintegrante de la novela juvenil, Alfonso Herrera, se emocionó por el lanzamiento de esta reedición mexicana por lo que no dudó en aconsejarle por medio de sus redes sociales.

“¡Todo el éxito del mundo! Consejo: revisen bien sus contratos”, se lee en un tuit. Esta recomendación la hizo luego de que Dulce María, quien hizo de Roberta Pardo en la mencionada producción, contó lo siguiente en una entrevista:

“En Rebelde, no (ganaba mucho), pues yo estaba... bueno, no solo yo, todos. Nos bailaron bien bonito. Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, dijo a Yordi Rosado el año pasado.

Por ese motivo, Alfonso Herrera advirtió a la nueva generación de “Rebelde” que actualmente es protagonizada por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

¡Todo el éxito del mundo!

Consejo, revisen bien sus contratos 😉 https://t.co/lZ3Myw3siT — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 9, 2022

¿De qué trata la nueva versión de "Rebelde"?

Ha pasado más de una década desde que pudimos disfrutar de la serie musical que cautivó a miles de fans a inicios de los 2000, a través de la versión argentina "Rebelde Way" y la versión mexicana "Rebelde".

Ahora Netflix nos trae esta nueva serie, que estará llena de momentos de nostalgia musical y que además resalta el regreso de la recordada ex alumna Celina Ferrer, personaje que dio vida Estefanía Villareal en la versión mexicana, quien ahora es la directora de la Élite Way School, confirmando de esta manera que esta historia se ambientará años después del éxito del grupo musical RBD.

¿Cuándo se estrena "Rebelde" en Netflix?

La primera temporada de "Rebelde" llegó el 5 de enero del 2022 por Netflix.

