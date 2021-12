La actriz mexicana Angelique Boyer, quien fue Victoria ‘Vico’ Paz en 'Rebelde' (2004), espera que a la nueva versión 'le vaya tan bien como a nosotros'. | Fuente: Pinterest

La actriz mexicana Angelique Boyer, quien le dio vida a Victoria ‘Vico’ Paz en la versión mexicana de “Rebelde” (2004), opinó sobre el remake que tendrá un nuevo formato en Netflix.

“Por supuesto que la voy a ver”, dijo muy emocionada a los medios mexicanos. “Me emociona muchísimo conocer esta nueva manera de contar una nueva generación de 'Rebeldes', creo que los personajes están muy cambiados", agregó.

Además, Angelique Boyer agregó que el nuevo “Rebelde” dará mucho de qué hablar por la historia que contarán: "Creo que también viene una nueva generación de talento muy padre por descubrir y me da mucho gusto que los nuevos talentos se impulsen con proyectos así que son entrañables", afirmó.

Por otro lado, la recordada ‘Vico’ espera que esta serie de Netflix tenga buena audiencia en su estreno: "Espero que les vaya tan bien como a nosotros".

Angelique Boyer le dio vida a Vico, la mejor amiga de Mía Colucci en la versión mexicana de "Rebelde" (2004). | Fuente: Pinterest

¿Cuándo se estrena "Rebelde" en Netflix?

"Rebelde" está de regreso en una nueva versión bajo la producción de Netflix y se estrenará en enero de 2022. El gigante de streaming confirmó esta noticia a través de sus cuentas oficiales y, además, se estrenó el primer videoclip que grabaron los actores interpretando el icónico tema de la recordada telenovela.

Desde hace varios meses se dio a conocer que se estaba preparando un remake del exitoso melodrama juvenil que fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann en el 2004. Tanto fue el éxito, que también fueron parte del grupo RBD que estuvo activo hasta 2009 y ahora tendrá una nueva versión que estará ambientada al 2021, así que tocarán diversos temas sociales, pero respetando la historia original.

A través de su Twitter, Netflix publicó el poster oficial de la serie y también se dio a conocer que se estrenará el próximo 5 de enero del 2022. La noticia se viralizó rápidamente y muchos fans han manifestado las ansias que sienten por ver esta nueva versión y, además, esperan que, más allá de volver a interpretar las canciones de RBD, puedan lanzar nuevos temas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.