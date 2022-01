Karla Sofía Gascón interpreta a Lourdes en 'Rebelde' de Netflix. Antes fue Carlos Gascón y participó en novelas como 'El señor de los cielos' y 'Corazón salvaje'. | Fuente: Composición

El remake de 'Rebelde' nos ha mostrado nuevos personajes y entre ellos se encuentra Karla Sofía Gascón, quien interpreta a Lourdes en la popular serie de Netflix. Su trabajo ha sido reconocido y más porque ha roto los estereotipos que imponen algunos proyectos.

Gascón es una actriz transgénero de origen español que, a sus 49 años, es considerada una las artistas más famosas de la televisión. En 1991 empezó en diversos programas y novelas como 'El señor de los cielos' y 'Corazón salvaje'.

A pesar de que se hizo conocida en España, en el 2010 se dio a conocer en tierras mexicanas. Si bien antes fue Carlos Gascón, en el 2018 se mostró al mundo como una mujer trans.

“Toda la vida lo he sabido. Siempre lo he sabido, pero hay momentos en que no puedes hacer otra cosa. Yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal. Entonces, no me quedó más remedio que hacerlo”, dijo Karla Sofía Gascón para Milenio.

Karla Sofía Gascón interpreta a Lourdes en la nueva serie "Rebelde" de Netflix. | Fuente: Instagram | Karla Sofía Gascón

Sinopsis de 'Rebelde'

Ha pasado más de una década desde que pudimos disfrutar de la serie musical que cautivó a miles de fans a inicios de los 2000, a través de la versión argentina 'Rebelde Way' y la versión mexicana 'Rebelde'. Ahora Netflix nos trae esta nueva serie, que estará llena de momentos de nostalgia musical y que además resalta el regreso de la recordada ex alumna Celina Ferrer, personaje que dio vida Estefanía Villareal en la versión mexicana, quien ahora es la directora de la Élite Way School, confirmando de esta manera que esta historia se ambientará años después del éxito del grupo musical RBD.

La ficción narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del EWS, un colegio privado y muy exclusivo. A través de un programa de becas, adolescentes de bajos recursos, pero con un excelente nivel académico, ingresaron a esta escuela en donde tuvieron que sufrir la exclusión por parte de sus compañeros. En medio de todos sus conflictos, este grupo de jóvenes encuentra en la música un escape.

