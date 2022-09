Kate Middleton y el príncipe William son los duques de Cambridge. | Fuente: Instagram | Duques de Cambridge

A pesar de que aún no hay una fecha exacta para el estreno de la temporada 5 de “The Crown”, ya comenzaron las novedades de lo que se verá en la temporada 6 de este drama biográfico de Netflix.

La plataforma ha fichado a los actores que le darán vida a Kate Middleton y el príncipe William, los duques de Cambridge, tanto en su etapa adolescente como adulta. De acuerdo con Hollywood Reporter, Meg Bellamany y Ed McVey serán los que se pondrán en la piel de los famosos personajes.

Sin embargo, Rufus Kampa será el príncipe William de adolescente. Como se recuerda, en la temporada 5, este papel lo tendrá Senan West. Es por eso que los tres actores antes mencionados son rostros nuevos para la televisión, al menos a nivel profesional.

La línea argumental de la temporada 6 de “The Crown” será cómo se conocieron en la universidad en el 2001 y cómo fue que su relación se consolidó en matrimonio diez años después.

El guionista Peter Morgan abarca una década en cada temporada, por ello, teniendo en cuenta que la siguiente entrega se centrará en los años 90 y la sexta, en los 2000, es posible que esa será su fin.

Hermano de Lady Di rechaza oferta de "The Crown" para filmar en su casa

El conde Spencer, hermano de la fallecida Diana de Gales, rechazó una oferta de la serie "The Crown", sobre la vida de la familia real británica, en la que le pedían grabar en la mansión de la familia —Althorp—, según admitió en una entrevista divulgada este lunes por la cadena BBC.

"Ellos lo solicitaron. Querían grabar aquí. Pero yo no hago este tipo de cosas. Sinceramente, no veo 'The Crown' por lo que dije gracias, pero no", comentó Charles Spencer.

La casa está ubicada a más de cien kilómetros de Londres, en el condado de Northamptonshire (norte de Inglaterra). Cientos de personas acuden cada año para ver la tumba de Lady Di, que está en una pequeña isla dentro de los amplios jardines de la vivienda.

Los primeros capítulos de la quinta temporada se estrenaran en noviembre de 2022, según confirmó la actriz de la serie, Imelda Staunton, que interpreta a la reina Isabel II, el pasado septiembre en un video en el canal de YouTube de Netflix.

