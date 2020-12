Natalia Rodríguez, actriz de "Yo soy Betty, la fea", revela que tiene un tumor en el seno. | Fuente: Captura de pantalla

La actriz que interpretó a Marcela Valencia en “Yo soy Betty, la fea”, Natalia Rodríguez, reveló a través de las redes sociales que hace poco le detectaron un tumor en el seno que, gracias a los chequeos que se realizó a tiempo, resultó ser benigno.

Por medio de un vídeo publicado en Instagram, detalló que antes de que le dieran el diagnóstico, se hizo varios exámenes previos y comunicó a sus seguidores que la prevención es lo más importante.

“Bueno, miren -dice mientras muestra cómo quedó su pecho- Yo ya estoy muy recuperada, pero les quería contar lo que me pasó. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis exámenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada”, se le escucha decir en el clip.

Luego, Rodríguez detalló que le hicieron una biopsia y para su alivio, ese tumor no se desarrolló por lo que el resultado fue que no es maligno.

“Pero mi mensaje es que sigo insistiendo en el autoexamen, la mamografía, la ecografía y todo lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer para (detectar un posible cáncer de mama)”, agregó.

Acompañado del vídeo, Natalia Rodríguez escribió un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de hacerse exámenes constantemente: “El cáncer de mama con pandemia o sin pandemia sigue siendo una realidad palpable. Sigo en la lucha para que cada mujer y hombre se hagan mensualmente su autoexamen y se hagan los exámenes de rutina”, escribió.

“Ir al mastólogo es vital. Gracias a Dios fue benigno, pero hubiera podido ser diferente y la detección temprana salva vidas. Se les quiere”, concluyó la descripción.

Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo en sus redes sociales y le agradecieron por educar a las personas sobre el cáncer.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.