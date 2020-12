Gillian Anderson se separó de su pareja tras cuatro años de relación. Ellos trabajaron juntos en "The Crown". | Fuente: Netflix

Luego de trabajar juntos en la cuarta temporada de "The Crown", Gillian Anderson y Peter Morgan terminaron su relación. La actriz y el creador del drama de Netflix llevaban cuatro años juntos.

Su separación ha sido de forma amigable, según un columnista del diario británico Daily Mail. Aunque comenzaron a salir en el 2016, la pareja nunca se mudó para vivir junta.

Sus "horarios sumamente demandantes" habrían sido el motivo de la ruptura de acuerdo a una fuente de People. Por el momento, ninguno de los dos ha brindado comentarios.

Gillian Anderson, la recordada agente Scully en "Los expedientes secretos X", estuvo casada en dos ocasiones. Primero con Clyde Klotz, de quien se separó en 1997, y luego con Julian Ozanne, cuya relación terminó en 2006. Del 2006 al 2015, mantuvo un romance con Mark Griffiths, con quien tuvo dos hijos.



La actriz se sinceró sobre trabajar con su entonces pareja Peter Morgan durante las grabaciones de la cuarta temporada de "The Crown". "Por nuestra propia salud mental, y por el beneficio de la relación, tenemos límites claros. Yo no comentaría sobre el guion y él no lo haría sobre su actuación", dijo a Harper's Bazaar.

El británico es creador de la serie de Netflix que cerrará su ciclo con su sexta y última temporada.

DUELO POLÍTICO

En "The Crown", Gillian Anderson interpreta a Margaret Thatcher, asumiendo el reto de una poderosa mujer en un mundo dominado por hombres. Uno pensaría que esto podría haber creado un vínculo con la reina Isabel, pero su relación era cordialmente gélida. Algo que nos deja ver a través de los duelos entre Anderson y Colman.

Mientras que los anteriores primeros ministros eran respetuosos y sostenían una interacción recatada con la soberana, este no fue el caso entre ambas mujeres. "Aparentemente, Thatcher frecuentemente sermoneaba a la reina y tenía una presencia severa. No estoy segura si Isabel hubiera alguna vez experimentado algo aunque sea similar a lo que recibió de Thatcher, antes o depués", opinó la artista en entrevista con RPP Noticias.

La cuarta temporada de "The Crown" se dejó de grabar poco antes de que comenzara la cuarentena por el coronavirus. "Afortunadamente no grabamos al mismo tiempo que 'Sex Education'", comenta sobre su otro trabajo para Netflix. "Así que puse a dormir a Jean antes de empezar a grabar Thatcher", agrega. En setiembre, la doctora Milburn despertó pues Gillian Anderson volvió al set para la tercera temporada de la comedia juvenil.