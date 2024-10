Nicholas Pryor, papá de Tom Cruise en 'Risky Business' y estrella de 'Beverly Hills, 90210', falleció a los 89 años

Se le recuerda por sus papeles en Risky Business, Less Than Zero, Beverly Hills, 90210 y La profecía II, así como en grandes producciones como Los juegos del hambre: Sinsajo, parte 1.

Nicholas Pryor, el actor que interpretó al padre de Tom Cruise en Risky Business y al de Robert Downey Jr. en Less Than Zero, falleció el lunes 7 de octubre en Wilmington, Carolina del Norte, a los 89 años, tras una batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz Christine Belford, a The Hollywood Reporter.

“Nick estaba enormemente agradecido por haber sido, durante casi 70 años, un actor trabajando”, expresó Belford, quien fue su cuarta esposa y con quien estuvo casado desde 1993. Ambos trabajaron juntos en Beverly Hills, 90210, donde Pryor tuvo un papel recurrente.

Su agente, Susan Tolar Walters, también compartió su pesar: “Fue una de las personas más amables que he conocido y se le extrañará profundamente”, comentó a Variety.

El actor Jon Lindstrom, quien compartió pantalla con Pryor en Port Charles, el spin-off de General Hospital, escribió en sus redes sociales:

“Nick era un actor de actores y un amigo excepcional". Lindstrom recordó además su trayectoria junto a grandes como Jack Nicholson, Ewan McGregor y Kurt Russell, destacando que, aunque Pryor brilló en Broadway y en el cine, para él era "uno de los mejores".

El actor Nicholas Pryor deja una carrera de más de siete décadas.Fuente: Geffen Pictures

¿Quién fue Nicholas Pryor?

Nacido como Nicholas David Probst en Baltimore el 28 de enero de 1935, Pryor empezó su carrera en el teatro, perfeccionando su talento en el Oregon Shakespeare Festival y otras compañías de renombre. A finales de los años 50, dio el salto a Broadway, actuando en varias producciones como The Egghead y The Highest Tree.

Pryor debutó en televisión en las telenovelas The Brighter Day y Young Dr. Malone en 1958 y 1959, respectivamente, y se unió al elenco de Another World en 1964. Aunque su personaje fue eliminado poco después, el actor no tardó en encontrar más oportunidades, protagonizando más tarde The Nurses, una serie en horario estelar.

En cine, uno de sus primeros roles principales fue en The Way We Live Now (1970), seguido de actuaciones en Man on a Swing (1974) y Airplane! (1980). Su versatilidad le permitió brillar en diversos géneros, desde la comedia hasta el terror, interpretando al desafortunado director de museo en La profecía II (1978) o el adinerado padre de Robert Downey Jr. en Less Than Zero (1987).

También trabajó en producciones memorables como The Gumball Rally (1976), Pacific Heights (1990), Los juegos del hambre: Sinsajo, parte 1 (2014) y Doctor Sleep (2019). Sin embargo, su carrera, que abarcó más de siete décadas, es quizá más recordada por su papel como el padre del personaje de Tom Cruise en la icónica Risky Business (1983).

En televisión, uno de sus papeles más recordados fue como el rector A. Milton Arnold en Beverly Hills, 90210, donde apareció en 26 episodios entre 1994 y 1997. También tuvo una destacada participación como Victor Collins, un exespía, en el spin-off de General Hospital, Port Charles, de 1997 a 2002.

Lee Grant y Nicholas Pryor en 'La profecía II'.Fuente: 20th Century Studios

