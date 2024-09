Drake Hogestyn, estrella de 'Days of Our Lives', falleció a los 70 años tras cáncer de páncreas

Durante casi cuatro décadas, el actor estadounidense actuó en series y películas para televisión, pero su papel más notable fue en Days of Our Lives. Sus compañeros lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales.

Drake Hogestyn, quien interpretó a John Black en la telenovela Days of Our Lives durante más de tres décadas, falleció el último sábado a los 70 años, rodeado de sus seres queridos, tras una valiente lucha contra el cáncer de páncreas. La noticia de su muerte se dio a conocer un día antes de que el actor cumpliera 71 años.

En un comunicado compartido en redes sociales, la familia de Hogestyn expresó: "Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Drake Hogestyn. Le tocó enfrentar el mayor desafío de su vida cuando fue diagnosticado con cáncer de páncreas, pero enfrentó la lucha con una increíble fuerza y determinación".

El emotivo mensaje también destacó el amor que Hogestyn tenía por su carrera y su familia: "Fue el esposo, padre, abuelo y actor más increíble. Amaba actuar para la audiencia de Days y compartir el escenario con el mejor elenco y equipo de producción. Lo amaremos y extrañaremos todos los días de nuestras vidas".

¿Quién fue Drake Hogestyn?

Drake Hogestyn, nacido en Fort Wayne, Indiana, originalmente había perseguido una carrera como jugador de béisbol profesional, firmando incluso con los Yankees de Nueva York. Sin embargo, una lesión en 1977 truncó su carrera deportiva, lo que lo llevó a explorar el mundo de la actuación.

Su primer gran papel llegó a principios de los años 80 en la serie musical de CBS Seven Brides for Seven Brothers. Sin embargo, fue en 1986 cuando Hogestyn alcanzó la fama interpretando a John Black en Days of Our Lives. Inicialmente presentado como un personaje misterioso conocido como "The Pawn", Black rápidamente se convirtió en un favorito de los fans, especialmente por su relación con Marlena Evans, interpretada por Deidre Hall.

Aunque Hogestyn es mejor conocido por Days of Our Lives, también participó en películas para televisión, como Generation, Beverly Hills Cowgirl Blues y Night Sins. En 2020, protagonizó el telefilme navideño Christmas Tree Lane para Hallmark, antes de regresar a su papel icónico como John Black en los spin-offs Beyond Salem y A Very Salem Christmas para Peacock en 2021.

¿Cómo reaccionó el elenco de Days of our Lives?

La noticia del fallecimiento de Drake Hogestyn ha generado una ola de mensajes de cariño y tributos de sus compañeros de reparto en Days of Our Lives, quienes acudieron rápidamente a las redes sociales para recordar al hombre detrás del personaje.

Alison Sweeney, quien interpretó a Sami Brady en la telenovela, escribió en redes: "Drake era increíble. Amaba Days, amaba a los fans, y compartía esa pasión con todos en el set. Era divertido, generoso y considerado. Mi corazón está con su familia".

"Siempre fuiste nuestro héroe", confesó Kristian Alfonso, quien dio vida a Hope Williams. "Siempre te recordaré como un amoroso padre, esposo y querido amigo, pero sobre todo como un ser humano increíble, apasionado, generoso y enormemente amable".

Christopher Sean, quien interpretó al hijo ilegítimo de John Black, Paul Narita, también rindió un emotivo homenaje en X (antes Twitter): "Eras más que mi padre en la televisión, a mis ojos eras mi papá. Gracias por todo lo que me enseñaste y el amor que me diste. El mundo ha perdido a un verdadero héroe. Te extraño y te amo mucho, Drake".

Genie Francis y Kassie DePaiva, quienes también compartieron el set con Hogestyn, se sumaron a los tributos. "Un hombre maravilloso y amable. Fue un placer trabajar con él", comentó Francis, mientras que DePaiva señaló: "Una de las personas más amables con las que he trabajado. Qué vida tan increíble tuvo. Lo extrañaremos. Hizo del mundo un lugar mejor".

