En 2017, el músico también fue acusado de violación por parte de la cantante Melissa Schuman, exintegrante del conjunto Dream. | Fuente: AFP

Nick Carter, uno de los integrantes de la agrupación Backstreet Boys, fue demandado el último jueves en un tribunal de Beverly Hills (Estados Unidos) por una supuesta violación y agresión física contra Shannon Ruth, una fanática que asegura haber sido diagnosticada con autismo y ligera parálisis cerebral.

A través de su abogado, Michael Holtz, el artista envió un comunicado a la cadena CNN para negar todos cargo que se le imputan y resaltar que "esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa".

"Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo", agregó el letrado.

Asimismo, a menos de 24 horas de que se supiera la demanda contra Carter, la cadena ABC decidió cancelar el especial navideño titulado 'A Very Backstreet Holiday', que iba a contar con la agrupación.

El programa esperaba lanzarse el 14 de diciembre con los cinco miembros del grupo. Sin embargo, de acuerdo a TMZ, la empresa de televisión no ha dado explicaciones en torno a los motivos de la decisión.

La demanda contra Nick Carter

La demanda contra Carter surgió la tarde del jueves, cuando Shannon Ruth, ahora de 39 años, salió a la luz pública en una rueda de prensa en San José, California, junto a su abogado.

De acuerdo a su testimonio, Carter la habría violado en 2001, cuando ella tenía 17 años. Entonces, la joven habría ido a un encuentro con fans donde pidió un autógrafo y Carter le dio un líquido descrito como "jugo VIP".

"Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara", afirmó Ruth.

Lo que vino después, según la demandante, fue una situación en la que Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama donde la agredió físicamente y la violó.

"Después de violarme, recuerdo que me llamó "zorra retrasada" y que me agarró y me dejó moratones en el brazo", detalló Ruth y añadió que entonces era virgen, que fue infectada con el virus del papiloma humano y que las otras tres demandantes denunciaron la misma situación.

