Elizabeth Woolridge Grant, ​más conocida por su nombre artístico Lana del Rey, es una cantante, compositora, modelo y productora estadounidense. | Fuente: Facebook

La cantante neoyorquina Lana del Rey anunció que en marzo presentará un nuevo disco y estrenó su primer sencillo, "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd", que dará título al álbum.

La compositora mostró en su página web la portada del disco, que será develado en su totalidad el 10 de marzo de 2023, informó Universal Music en un comunicado. En ella la estadounidense mantiene la estética retro de los años 60 y 70 que ha caracterizado su carrera, tanto visual como sonoramente.

Y se anuncian también las colaboraciones que realizó para el disco con bandas como Bleachers y cantantes como Jon Batiste, Father John Misty, Tommy Genesis, SYML y el pastor Judah Smith. "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" será el noveno disco de estudio de la cantante, después de que en octubre de 2021 presentara "Blue Banisters".

El tema que este miércoles estrenó fue escrito por Lana del Rey y Mike Hermosa y producido por la cantante junto a Jack Antonoff, Drew Erickson y Zach Dawes. El disco, que ya se encuentra en preventa, contará con versiones en CD, casete y diversos formatos en vinilo con distintas fotografías de la cantante.

Del Rey recientemente tuvo una aparición musical en el décimo álbum de estudio de la cantante y compositora, Taylor Swift, "Midnights". La cantante cantó junto a la compositora de "Shake it off", la cuarta pista de su álbum titulada "Snow on the beach", en la que ambas tuvieron oportunidad de trabajar con Antonoff.

Lana del Rey es considerada una de las mejores cronistas musicales de la época por su trabajo como narradora del devenir de Estados Unidos, con una iconografía repleta de referencias a la cultura popular.

Lana del Rey en el nuevo disco de Taylor Swift

El nuevo disco de Taylor Swift, Midnights, que se publicará el próximo 21 de octubre, contará con una colaboración de Lana del Rey en la canción Snow on the beach, según anunció la intérprete estadounidense en sus redes sociales.

La cantante estadounidense publicó en Instagram el listado de canciones de su nueva producción; incluyendo la que cantará con Lana del Rey, con quien comparte productor, Jack Antonoff.

La primera canción del álbum será Lavender Haze; la segunda Maroon; la tercera Anti-Hero; la cuarta, la conocida hoy Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey); la quinta You're On Your Own, Kid; la sexta Midnight Rain; la séptima Question...?; la octava Vigilante Shit; la novena Bejeweled; la décima Labyrinth; la undécima Karma; la duodécima Sweet Nothing y la decimotercera Mastermind.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.