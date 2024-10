Nicole Kidman revela haber tenido que parar el rodaje de 'Babygirl' para "no tener más orgasmos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicole Kidman, una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica en Hollywood, viene promocionando su reciente participación en Babygirl, un drama erótico dirigido por Halina Reijn. Antes de su estreno, ha generado gran expectativa por su trama provocadora y por el intenso trabajo interpretativo de la protagonista.

En Babygirl, la actriz da vida a una ejecutiva que inicia una relación con uno de sus jóvenes becarios, interpretado por Harris Dickinson. Mientras tanto, su esposo, encarnado por Antonio Banderas, desconoce por completo la aventura extramatrimonial de su esposa.

Este papel fue un gran reto para Kidman, quien en una entrevista con The Sun, dijo que aceptó el rol para explorar un género en el que no había incursionado antes. "Como actriz, siempre estoy pensando dónde no he estado y qué puedo explorar como ser humano. Y este era un área en la que nunca había estado", explicaba.

Nicole Kidman agotada por escenas de contenido sexual

Sin embargo, el rodaje no fue fácil. Babygirl contiene numerosas escenas explícitas de contenido sexual, lo que llevó a Nicole Kidman a experimentar un agotamiento.

"Hubo un momento en que ya no quería tener más orgasmos", reveló, refiriéndose a la exigencia emocional y física que le supuso el rodaje.

Sin embargo, la relación de confianza entre Kidman y sus compañeros de reparto fue crucial para realizar sin mayores problemas las escenas íntimas.

Durante una rueda de prensa el 18 de octubre, acompañada por la directora Halina Reijn y Harris Dickinson; Kidman habló sobre esta dinámica entre los personajes. "Se necesitaba una enorme cantidad de confianza para crear la dinámica y complejidad entre nuestros personajes", aseguró.

Durante el estreno de Babygirl en el Festival de Venecia, Kidman recibió la prestigiosa Copa Volpi a la Mejor Actriz. Sin embargo, no pudo recoger el galardón tras enterarse del fallecimiento de su madre.

