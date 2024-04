"Me moriré con las botas puestas": Antonio Banderas dice que no dejará la actuación

Convertido en uno de los actores españoles de mayor reconocimiento a nivel internacional, Antonio Banderas estuvo en la segunda edición de los Premios Talía, un evento de la Academia de las Artes Escénicas de España que reconoce la excelencia en diferentes campos de las manifestaciones artísticas en el país.

Acompañado de su pareja Nicole Kimpel, el actor reflexionó acerca de su trabajo en la actuación: "No me imagino haciendo otra cosa, en distintos campos. A estas alturas ya no, ya con 64 años que cumplo, no me voy a dedicar a jugar al fútbol. Pues no, no me ha ido nada mal", dijo a Europa Press.

Entregado a su profesión y a los proyectos profesionales y personales en los que trabaja, Antonio reconoció que en algún momento pensó en el retiro: "En algún momento lo pensé, Conmigo mismo, cuidado. Pero no, no, yo me moriré con las botas puestas".

En 2019, Antonio Banderas fundó el Teatro del Soho en Málaga, su ciudad natal, donde su compañía ha cosechado éxitos presentando adaptaciones en español de musicales famosos como Company y A Chorus Line, permitiendo que nuevas generaciones de espectadores accedan a estos espectáculos.

Con una carrera que abarca tres décadas, el actor, de 63 años, ha participado en películas icónicas como Philadelphia (1993), Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994), Desperado (1995), Evita (1996), The Mask of Zorro (1998), Dolor y Gloria (2019), que le valió una nominación al Oscar, Frida (2002) y Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023).

"Soy actor por el teatro. El cine fue un accidente de 125 películas"

Antonio Banderas está convencido de que es actor "por el teatro" y no por el cine, que "fue un accidente de 125 películas", porque considera el espectáculo teatral como "un acto de civilización increíble" con "el poder de lo vivo" y "la posibilidad del fallo".

Ahora, en un momento en el que “nadie sabe qué va a pasar con la inteligencia artificial (IA), que en los próximos cinco años va a transformar nuestras vidas", el actor cree que, "a medida que crezca la tecnología, la gente mirará más el teatro, que quedará como algo puro, un arte de 3.000 años con una persona contando la historia de otra persona".

Antonio Banderas, que considera que en su carrera, “mayormente”, se ha “dejado llevar por la intuición”, cree que tiene “mucha capacidad de trabajo”.

"No tengo tiempo para todas las actividades. Hay días que me levanto y me da vértigo, pero me resulta difícil parar", comentó.

