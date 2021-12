Jennifer Lawrence estuvo presente en la premiere de su última película "No mires arriba" que se estrenará en Netflix. | Fuente: EFE

La actriz Jennifer Lawrence presumió su avanzado embarazo en la premiere de la película “Don’t Look Up” o “No mires arriba”, por su nombre en español, que se estrenará el 24 de diciembre en Netflix.

La artista estuvo varios meses alejada de los reflectores, sin embargo, quiso hacer presencia junto a sus compañeros para promocionar la cinta. En el lugar, lució un vestido dorado de Dior y lo combinó con unos pendientes dorados con cristales de Maria Grazia Chiuri.

Jennifer Lawrence no respondió a preguntas entorno a su embarazo, solo destacó que mantendrá la privacidad de su primer hijo:

“Si estaba en una cena y alguien me decía: ‘Anda, estás esperando un bebé', yo no le iba a decirle algo como: ‘¡Dios mío, no voy a hablar de ello, aléjate de mí, psicópata!’. Pero todos mis instintos quieren proteger su privacidad durante el resto de su vida, tanto como me sea posible. No quiero que nadie se sienta bienvenido a ser parte de su existencia. Y siento que eso empieza con no incluirlo en esta parte de mi trabajo”, sostuvo.

Acompañada de Leonardo DiCaprio, su compañero de reparto en “No mires arriba”, Jennifer Lawrence se invitó a los fanáticos a que disfruten de esta película de comedia en Netflix.

Jennifer Lawrence vuelve a brillar (literalmente) en el estreno de ‘No mires arriba’ ✨https://t.co/doPKR7n2Wd pic.twitter.com/rETu9enlJA — Vogue España (@VogueSpain) December 6, 2021

¿De qué trata "No mires arriba"?

La sinopsis nos lleva hacia la estudiante de astronomía Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) y su profesor, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), quienes hacen el descubrimiento asombroso de un asteroide que orbita dentro del sistema solar. El problema es que este está a punto de colisionar con la Tierra. El otro problema es que a nadie parece importarle. Resulta que alertar a la humanidad sobre la colisión fatídica de una roca del tamaño del Monte Everest se considera una noticia inconveniente.

Con la ayuda del Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall se embarcan en una gira mediática colosal que los lleva desde la oficina de la presidenta Orlean (Meryl Streep) —quien se mantiene indiferente— y su hijo adulador y jefe de gabinete Jason (Jonah Hill), hasta salir al aire en The Daily Rip, un animado programa matutino con los presentadores Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry).

Tienen solo seis meses antes de que el asteroide haga impacto, y su misión de navegar el complicado ciclo de noticias de 24 horas y conseguir llamar la atención del público obsesionado con las redes sociales antes de que sea demasiado tarde demuestra ser más cómico de lo que imaginaron. ¿Qué hay que hacer para que el mundo gire la cabeza y decida mirar hacia arriba?

