Hace unos días, los cantantes Christian Nodal y J Balvin se dijeron de todo en las redes sociales. Y el pasado 4 de junio, el mexicano publicó “Girasol”, un tema que está dirigido al colombiano. Sin embargo, el ex de Belinda ha salido a aclarar que él y J Balvin han hablado y la "tiradera" es para la gente que “no me permite superarme como ser humano”.

Estos comentarios los hizo durante una presentación en Morelia, el 3 de junio, antes de que salga el tema, según Infobae. En dicha presentación, aseguró que, si bien se siente arrepentido por lo sucedido, de todas maneras lanzaría “Girasol”, no como un ataque a J Balvin, sino contra todos sus detractores.

Incluso señaló que ya ha hecho las paces con el colombiano: “No [es] para Balvin, Balvin sólo era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos”.

Christian Noda critica las redes sociales

En una reciente historia de Instagram, Nodal volvió a señalar que tanto él como J Balvin se han pedido disculpas mutuas. Sin embargo, criticó el comportamiento de las personas en redes: “La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier m*** y la gente no investiga, simplemente lo asume”.

El cantante regional mexicano indicó que su reacción se debió a que J Balvin subió una foto de él en su cuenta de Instagram, donde el colombiano tiene 50 millones de seguidores, y que le dolieron las burlas y la exposición. En ese sentido, pidió más empatía y menos morbo.

Christian Nodal vs. J Balvin: ¿Cómo se originó el enfrentamiento?

El enfrentamiento entre Christian Nodal y J Balvin se produjo luego de que el artista colombiano se riera de la nueva apariencia del exnovio de Belinda con una publicación en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Balvin publicó una fotografía de Nodal —quien aparece con su aspecto actual: el cabello rubio y tatujes en el rostro— junto a una suya, con la leyenda: "Encuentra las 7 diferencias". Además, etiquetó en su publicación al representante de la música regional mexicana.

La provocación no fue del agrado de su colega, pues también utilizó sus redes sociales para responder en un tono visiblemente molesto. Una polémica de ida y vuelta, que dio como resultado la promesa de lanzamiento de una nueva tiradera contra el intérprete de "Qué más pues?".

La primera respuesta de Christian Nodal

No pasó mucho para que el cantante de "Dime cómo quieres" le respondiera la burla al colombiano con una andanada de videos en sus historias de Instagram. Pero eso vino después, primero solo emitió un texto nada amistoso en el que desmerecía su talento.

"Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", fue el primer mensaje que le envió Christian Nodal a J Balvin.

Seguidamente, compartió un video en el que aparece silbando la tiradera que el reggaetonero puertorriqueño Residente le dedicó al colombiano en marzo pasado.

J Balvin a Christian Nodal: "La foto se Be linda"

Lejos de zanjar la discusión en este intercambio de palabras, el autor del disco "Colores" continuó polemizando con Christian Nodal. Y su respuesta incluyó una referencia a Belinda, con quien el mexicano tuvo una relación sentimental que terminó hace algunos meses.

En un videoclip, que publicó también en Instagram, J Balvin utilizó el filtro de la expareja de Nodal para reírse de las veces en que este cantante llegó tarde a dar sus conciertos. "Porque yo siempre llego, y yo llego a los concierto de Medellín, llego puntual a todos los conciertos".

Sobre la fotografía de Christian Nodal que publicó en sus redes, Balvin afirmó en la leyenda del video: "Nota: sobre la foto anterior, sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda".

