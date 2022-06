J Balvin está envuelto en una nueva polémica, esta vez con el mexicano Christian Nodal. | Fuente: Composición (Instagram)

Un nuevo miembro se suma a la lista de enemigos del cantante J Balvin: el mexicano Christian Nodal. Ocurrió luego de que el artista colombiano se riera de la nueva apariencia del exnovio de Belinda con una publicación en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Balvin publicó una fotografía de Nodal —quien aparece con su aspecto actual: el cabello rubio y tatujes en el rostro— junto a una suya, con la leyenda: "Encuentra las 7 diferencias". Además, etiquetó en su publicación al representante de la música regional mexicana.

La provocación no fue del agrado de su colega, pues también utilizó sus redes sociales para responder en un tono visiblemente molesto. Una polémica de ida y vuelta, que dio como resultado la promesa de lanzamiento de una nueva tiradera contra el intérprete de "Qué más pues?".

J Balvin se burló del nuevo 'look' de Christian Nodal desde sus redes sociales. | Fuente: Instagram / J Balvin

La primera respuesta de Christian Nodal

No pasó mucho para que el cantante de "Dime cómo quieres" le respondiera la burla al colombiano con una andanada de videos en sus historias de Instagram. Pero eso vino después, primero solo emitió un texto nada amistoso en el que desmerecía su talento.

"Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", fue el primer mensaje que le envió Christian Nodal a J Balvin.

Seguidamente, compartió un video en el que aparece silbando la tiradera que el reggaetonero puertorriqueño Residente le dedicó al colombiano en marzo pasado.

Christian Nodal respondió a J Balvin desde sus historias de Instagram. | Fuente: Instagram / Christian Nodal

J Balvin a Christian Nodal: "La foto se Be linda"

Lejos de zanjar la discusión en este intercambio de palabras, el autor del disco "Colores" continuó polemizando con Christian Nodal. Y su respuesta incluyó una referencia a Belinda, con quien el mexicano tuvo una relación sentimental que terminó hace algunos meses.

En un videoclip, que publicó también en Instagram, J Balvin utilizó el filtro de la expareja de Nodal para reírse de las veces en que este cantante llegó tarde a dar sus conciertos. "Porque yo siempre llego, y yo llego a los concierto de Medellín, llego puntual a todos los conciertos".

Sobre la fotografía de Christian Nodal que publicó en sus redes, Balvin afirmó en la leyenda del video: "Nota: sobre la foto anterior, sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda".

Christian Nodal devuelve el ataque: "¿Quieres burlarte? Canta en un en vivo en tu Instagram"

Cansado de los ataques gratuitos de J Balvin, Christian Nodal decidió compartir varios videoclips en los que terminaba anunciando una tiradera contra el colombiano, la cual saldrá a la luz este viernes 3 al mediodía y fue saludada por Residente desde su cuenta de Instagram.

"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tire un documental hablando de la paz, la salud mental, vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores, suba una foto para que hagan burla de mí", dijo el mexicano.

Añadió que "no hay derecho de hacer esas cosas" e hizo un llamado a "usar las redes bien". "Ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón", adelantó. Y después, en alusión a la tiradera de Residente, Christian Nodal le dijo a J Balvin: "Te dieron una patada en el cu** recién, no aprendiste, yo creo que te gustó. Pero la mía no te va a gustar, yo uso botas vaqueras".

"Ojalá que a mí sí me respondas, Julito", prosiguió. "No toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo, porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte? Canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías, de gente que no conoces", agregó.

Finalmente, concluyó: "Dime tú, de qué sirve que llenes tus conciertos, súper llenos, si tu música no llena nada".

Christian Nodal le dedicó unas duras palabras a J Balvin como respuesta a su burla. | Fuente: Instagram / Christian Nodal

J Balvin y su punto final: "Se ponen muy sensibles"

Enterado de las respuestas de Christian Nodal a sus provocaciones, J Balvin compartió en sus historias de Instagram algunos videos con los que buscó poner punto final a toda la polémica que él mismo comenzó.

Primero, publicó un video en el que riéndose del tema de Residente, afirmó: "Ya, no más, esto solo fue pa' divertirme". Seguidamente, en un segundo material, señaló: "Ahora vamos pa' las cosas de verdad. Lo compararon conmigo. Me comparan con él. Estamos bonitos los dos".

"Me siento sexy, confiado, seguro. Uno ya no puede hacer un chiste, porque se ponen muy sensibles. Si va a sacar la tiradera, que sea romántica y que venda. Y que rompan los 'streaming', porque siempre les ha funcionado. Buena suerte", concluyó.

J Balvin a Christian Nodal: "Si va a sacar la tiradera, que sea romántica y que venda". | Fuente: Instagram / J Balvin





