Noel Gallagher, exintegrante de la banda Oasis, lanzó duras críticas contra Harry Styles y su música. | Fuente: Composición (AFP/Instagram)

El exintegrante de la banda británica Oasis, Noel Gallagher, suele protagonizar cruces verbales con músicos de toda talla, inclusive su hermano, Liam. Pero recientemente, el cantante y guitarrista decidió enfilar sus críticas contra Harry Styles, el antiguo miembro de One Direction.

En una entrevista con Daily Star, el músico inglés desdeñó el talento musical del intérprete de "Watermelon Sugar", quien se encuentra en medio de la promoción de su canción "As It Was", que formará parte de su tercer disco "Harry's House". Para Gallagher, los orígenes artísticos de su colega en el programa "The X Factor" es un motivo para desmercerlo como artista.

"'The X Factor' es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música", señaló en alusión al espacio donde Harry Styles audicionó en 2010 con una canción de Stevie Wonder, "Isn't She Lovely".

Como se recuerda, luego de su paso por el show televisivo, la jueza Nicole Scherzinger le sugirió a Styles que formara parte de One Direction, el grupo pop que más adelante estaría conformado por Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Simon Cowell, de hecho, fue el padrino de la banda.

Continúa los señalamientos

En otro momento de la entrevista, Noel Gallagher también puso en duda la capacidad de Harry Styles para la composición de canciones. "No me digas que crees que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas", dijo.

Luego, añadió: "Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica en sus manos mientras trata de componer alguna melodía".

Esta no es la primera vez que el fundador de Oasis arremete contra Harry Styles. En 2017, por ejemplo, se mofó de la canción "Sign of the Times", el primer tema del ex One Direction como solista. "La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos, calvos y con tatuajes descoloridos. Se sientan en su garaje y escriben cosas como 'Sign of the Times' para Harry Styles. ¡Lo cual, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos", dijo entonces el autor de "Shakermaker".

Con 54 años, Noel Gallagher empezó su trayectoria en los añoso 90, cuando junto con su hermano Liam fundaron la mítica agrupación Oasis, dueña de exitosos temas como "Wonderwall", "Whatever", "Don't Go Away", entre otros más. Por su parte, con 28 años, Harry Styles arrancó su carrera solista en 2016 tras ascender en la música con One Direction.

