La estrella puertorriqueña Olga Tañón arrancó su carrera musical a inicios de los años 90. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

La cantante Olga Tañón recurrió a sus redes sociales para revelar que desde su niñez padece de dislexia. Un trastorno de aprendizaje que este 8 de noviembre se conmemora en todo el mundo con el objetivo de visibilizar sus problemas y concienciar sobre su oportuno tratamiento.

Precisamente, la artista puertorriqueña no supo sino hasta su adultez que su dificultad para la lectoescritura tenía un nombre. En un videoclip publicado en su cuenta de Instagram, la cantante de "Es mentiroso" ofreció su testimonio sobre lo duro que fue enterarse de este padecimiento.

"Desde niña me preguntaba el porqué no me podía concentrar al querer leer un libro. Leer un teleprompter me da muchísimo trabajo, porque comienzo bien y de momento veo cómo las letras bailan y no se dejan de mover", contó Olga Tañón en la leyenda de su publicación.

Para ella, escribir es una tarea complicada de hacer, ya que redacta "en ocasiones la misma palabra de diferente forma". "Por favor, jamás me digas que te lea números, siempre los digo al revés", reconoció antes de narrar que su esposo tiene mucha paciencia con ella cuando le pide verificar números.

Olga Tañón y su reacción al saber su diagnóstico

"Descubrí que soy disléxica cuando tenía más de 30 años", confesó Olga Tañón en su testimonio. Según escribió, era un trastorno que siempre había tratado de ocultar "por no saber qué era lo que pasaba" en su mente.

La reacción al enterarse de que sufría esta discapacidad le entristeció. "Luego que me enteré, lloré y lloré, porque todo lo extrañamente vivido tenía un nombre", indicó. Pero saber de qué adolecía le permitió seguir un tratamiento adecuado desde hace más de cinco años.

"Aunque sigo siendo disléxica, me ayuda grandemente en mi enfoque y comprensión al leer", manifestó Olga Tañón. "Si tienes dislexia, pues bienvenido al club. ¡Sigamos hacia adelante!", agregó la intérprete de 55 años, cuya carrera arrancó a principios de la década de 1990.

Hace poco, la cantante de temas como "Muchacho malo" y "Cómo olvidar" ofreció un concierto en Venezuela. En los próximos días, iba a presentarse en el Latino Show Awards 2022, que se llevará a cabo en Bogotá (Colombia), pero la artista envió un comunicado de prensa en el que cancelaba su actuación por incumpliemiento de "los acuerdos establecidos" con la organización.

La nueva versión de "Es mentiroso"

En agosto pasado, Olga Tañón lanzó una nueva versión de su éxito mundial "Es mentiroso", conservando la melodía del merengue como la base del tema, pero con la adición de sonidos modernos y un coro "jocoso".

Originalmente, la canción formó parte de la producción discográfica "Siente el amor" (1994), convirtiéndose, a su vez, en uno de los temas más reconocidos de la llamada "Mujer de fuego" a nivel mundial y que, además, se volvió un himno de empoderamiento femenino.

"'Es mentiroso' es uno de los temas que más satisfacciones me ha brindado. Por eso, al momento de elegir qué tema deseaba versionar, este era prioridad. Y para los hombres que se quejaban de que no se podían defender, ahora tienen espacio dentro del tema", afirmó Olga Tañón en un comunicado de prensa.

La canción se estrenó con su video musical grabado en Santo Domingo, República Dominicana, dirigido por Waldo Van y Billy Denizard, bajo la producción de María de los Ángeles Martínez y Denizard.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.