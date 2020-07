¡10 años de One Direction! Así lo celebraron Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan. | Fuente: Sony Music

Se cumplen los 10 años de One Direction, una de las boyband más famosas en todo el mundo. Actualmente, con el grupo en pausa y prácticamente disuelto, sus exmiembros no se olvidan de todo lo que lograron desde que aparecieron en el programa reality “The X Factor”. Por ello, enviaron unos mensajes para celebrar esta fecha.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el cantante Harry Styles mostró su agradecimiento por todo el éxito que ha conseguido durante la última década. Como se recuerda, su carrera en solitario es quizá la más notable entre los otros músicos que fueron integrantes de One Direction.

“He visto cosas y lugares con los que solo había soñado cuando era niño. He tenido el placer de conocer y trabajar con algunas de las personas más increíbles, y he ganado amistades que sé que atesoraré por el resto de mi vida. Nada de esto sería posible sin el apoyo que ha brindado en el camino. Y por eso, siempre estaré agradecido”, escribió el intérprete de “Watermelon Sugar”.

En ese sentido, se mostró sorprendido que el tiempo haya pasado tan rápido, y esta vez se dirigió a sus queridos ex compañeros de One Direction: “Y finalmente... a los muchachos, los amo mucho, y no podría estar más orgulloso de todo lo que logramos juntos. Esto es por los diez”, finalizó.

La publicación de Louis Tomlinson fue más corta, pero incluyó una emotiva instantánea, donde todos se lucen mucho más jóvenes. Todos los integrantes de la agrupación juvenil eran apenas unos adolescentes cuando participaron por primera vez en la competencia televisiva de “The X Factor”.

“Nuestra primera foto juntos. Los recuerdos que hemos compartido juntos han sido increíbles. No puedo creer que ya hayan pasado 10 años. Miro hacia atrás increíblemente orgulloso. Gracias por todo, muchachos y amor a los fans como siempre”, compartió el músico británico de 28 años sobre One Direction en Instagram.

UN VIAJE DE 10 AÑOS

Por su parte, Niall Horan destacó que él no tenía idea de todo lo que podrían alcanzar desde que formaron One Direction hace 10 años. El artista mantiene los mejores recuerdos del público y los viajes por alrededor del mundo.

“Cuando conocí a estos cuatro caballeros, no había forma de que pensara que haríamos lo que hicimos. Tantos recuerdos increíbles que compartimos juntos. Sentimos la adoración de millones de personas de todo el planeta a diario y fue alucinante. Es una parte tan importante de nuestras vidas y siempre lo será. Saludos a los Estados Unidos de hoy, muchachos, y gracias a todas las personas hermosas que nos han apoyado durante los últimos 10 años”, expresó.

En Instagram, el recordado Liam Payne —quien antes había dado pistas sobre la sorpresa por el décimo aniversario de One Direction— también tuvo su turno para expresar todo lo que siente después de la primera vez que le contó a su padre que formaría parte de una banda de chicos.

“Qué viaje ... No tenía idea de en qué estábamos metidos cuando le envié este mensaje de texto a mi papá hace diez años en el momento exacto en que se formó la banda. Gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años y gracias a los chicos por compartir esto conmigo”, dijo a todos sus seguidores.