Oriana Sabatini lanza ‘Querida yo’, un tema pop-rock inspirado en su historia de amor con Paulo Dybala

Algunos la recuerdan como un personaje de la novela argentina ‘Aliados’, otros la reconocen como la esposa del futbolista Paulo Dybala, y hay quienes la identifican como la mujer, de 29 años, que no tiene miedo de admitir que lee ‘fanfics’ y se inspira de ellos para crear música. Oriana Sabatini es, sin duda, una artista multifacética, con una personalidad marcada por sus pasiones.

“No hay que tomarse todo tan en serio”, afirma la cantante que este año ha lanzado tres canciones, ‘Pinamar’, ‘xo, Draco Malfoy’ y ‘Querida yo’, cuyo hilo conductor transita entre el amor y el dolor, sentimientos que la inspiran a crear y divertirse. Sobre su música, su vida en pareja y su gusto por los ‘fanfics’, RPP conversó con Oriana Sabatini.

Acabas de lanzar ‘Querida yo’, un tema que cuenta con un videoclip que mantiene una estética muy de los años 2000, cuya letra reflexiona sobre el desamor, ¿cuál fue la inspiración detrás?

Mi inspiración fue mi marido. Uno como artista está acostumbrado a escribir desde el desamor porque es más fácil y esta canción tiene parte de eso, pero es un homenaje a mi marido y a todos esos amores adolescentes: cuando te rompen el corazón por primera vez, cuando te metieron los cuernos, cuando te mintieron, todos esos niños que nos lastimaron.

‘Querida yo’ habla y lo cito de la canción: ‘los nenes que no’. Que no fueron, que nos lastimaron, por ahí nos hicieron creer que no íbamos a encontrar nunca a alguien como lo soñamos hasta que uno, cuando tiene paciencia y deja que la vida pase, se da cuenta de que existen y de que llegan.

¿Cómo resumirías la vida que llevas con Paulo Dybala?

Qué difícil. Pienso en perfecta, pero no porque lo sea, sino porque a uno le toca la historia de amor que tiene que vivir. Con sus cosas malas y cosas buenas, es literalmente perfecta para lo que uno tiene que aprender de ese vínculo, de la otra persona y de lo que nos proyecta de nosotros mismos. Me enseña mucho todos los días.

En el video de ‘Querida yo’, la ropa que utilizas nos traslada a los años 2000. ¿Qué tan importante es la moda para ti?

Me encanta la moda. Yo empecé siendo modelo, por ende, me inserté en la moda desde muy chiquita, básicamente desde los 12 años. Y sí, yo quería aprender todo sobre ello porque, más allá de que lo estaba haciendo como un trabajo, me apasionaba. Es una expresión artística el cómo se viste uno y qué cosas elige para tener en su armario. Sí creo que es importante, no es que ocupe un rol gigante en mi vida, pero me gusta cuando tengo eventos y debo pensar en qué ponerme o armar ciertos personajes dependiendo a dónde vaya.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini celebrarán un año de casados este 2025. | Fuente: Instagram @orianasabatini

El tema ‘xo, Draco Malfoy’ aparece mucho en redes sociales y ha generado un debate entre quienes lo aman y quienes lo odian. ¿Esperabas eso?

No. Yo sabía que era una canción muy de nicho porque hay mucha gente que lee ‘fanfics’, pero no hay muchos que lo dicen abiertamente. [Nota: Entiéndase ‘fanfics’ como las historias escritas por los admiradores de una obra original. En el caso de ‘xo, Draco Malfoy’ está inspirada en el personaje de ‘Harry Potter’].

Entonces, yo no sé si en Argentina es grande la comunidad de ‘fanfics’ y si se sigue consumiendo porque es algo que se siente que se puede hacer de chiquita y no con 29 años porque es para niños. Y están muy equivocados.

Siento que tiene sentido lo que pasó porque al ser un nicho de algo tan bajo las sombras y que alguien haga una canción es como validar ‘ché, acá estamos’. O sea, estamos todas juntas en esto. Y por ese lado la gente la recibió bien. Por otro lado, también tienes a los que nunca han leído ‘fanfics’ y no saben ni la primera cosa sobre ellas y dicen qué cringe.

Creo que a veces la gente se toma demasiado en serio las cosas y nada es tan serio. No se lo tomen personal. Hice una canción para divertirme.

Eres gran consumidora de Wattpad, ¿te has animado a escribir ‘fanfics’ o tienes planeado hacerlo?

Sí, pensé mucho en escribir una ‘fanfic’ y obviamente que la escribiría sobre Draco Malfoy. Solo que leí tantas y cuando te armas una idea en tu cabeza, sientes que después nada le puede hacer justicia. Así que me tengo que animar. Es algo que tengo pendiente y que me gustaría hacer.

En ‘Querida yo’ le hablas a una Oriana chiquita. ¿Qué le dirías a esa pequeña que no concibe todo lo que va a suceder?

¿Qué le diría? No sé, que confíe. No sé, es una pregunta difícil porque le diría muchas cosas.

Yo de chiquita era -admite que lo sigue siendo- impaciente, ansiosa, controladora, perfeccionista. Le diría que se relaje y que confíe más. Todo lo que tiene que llegar, llega y si no llega de la manera que lo soñamos, va a llegar de otra que nos va a hacer más felices.