Paulo Dybala y su romántica pedida de mano a Oriana Sabatini en Roma [VIDEO]

Leo Paredes grabó el momento en el que fue la pedida de mano de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en la Fontana di Trevi (Roma). | Fuente: Instagram

Bajo la atenta mirada de Leandro Paredes y Álvaro Morata, Paulo Dybala le pidió matrimonio a la modelo argentina Oriana Sabatini en la Fontana di Trevi, en Roma. Tras cinco años de relación, la pareja decidió formalizar su vínculo con un ‘Sí, quiero’.

Por medio de las historias de Instagram del futbolista, fueron sus compañeros quienes le ayudaron a planear esta sorpresa a la modelo, quien se mostró feliz de ver arrodillado a su novio.

Después de ello, Oriana Sabatini compartió la foto de su anillo de compromiso y escribió: “Para siempre”. Amigos de Paulo Dybala como Ángel Di María, Nicolás Tagliafico, Joaquín Correa, Antonela Roccuzzo, Matías Soulé, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y más, le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

En 2021, la argentina afirmaba su deseo de casarse con el futbolista: “A mí me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Que me pida casamiento sí, lo espero”, decía en ese entonces. “Él es medio como yo con la maternidad, yo no sueño con eso, él sí sueña con ser padre y yo sueño con el casamiento y él no sueña tanto con eso. Nunca se sabe igual, que pase lo que tenga que pasar”.

Oriana Sabatini lució su anillo de compromiso.Fuente: @orianasabatini

Así comenzó su romance

Antes de ser pareja, Oriana Sabatini había terminado una relación con el actor Julián Serrano y Paulo Dybala le puso punto final a su vínculo con Antonella Cavalieri.

Después de superar cada uno su etapa, iniciaron su relación en 2018 con un romance a distancia. En ese entonces, ella tenía una carrera consolidada como cantante en Argentina mientras que el futbolista jugaba para la Juventus en Italia.

Al principio fue secreto, pero los indicios en las redes sociales aumentaban rumores de que sí estaban juntos. Sin embargo, no lo habían hecho público porque no querían que se especulara sobre su desempeño en el Mundial de Rusia 2018.

Después, Paulo Dybala y Oriana Sabatini comenzaron a compartir fotos de sus viajes cuando estaban de vacaciones, no obstante, volvían a su rutina: ella en Argentina y él en Italia. Ese fue un momento crucial ya que Oriana decidió vivir con su pareja en el viejo continente.

A pesar de que su madre, la actriz venezolana Catherine Fulop no estaba de acuerdo con esa decisión, la apoyó. Dos años después, demostraron que la convivencia no fue un problema, salvo por el coronavirus. Para no dejar su carrera de cantante, empezó de cero e inició su camino en el modelaje. Actualmente, la pareja vive en Roma y comparten su día a día en redes sociales.