Laura Pausini recibe el cariño de Sophia Loren por su nominación al Oscar. | Fuente: AFP

Laura Pausini recibió las muestras de afecto de Sophia Loren tras su nominación a los Oscar 2021 por su canción en la película "La vita davanti a sé". "Mamá te quiere mucho", le escribió su director, Edoardo Ponti, hijo de la mítica actriz y protagonista de la cinta.

"Mamma loves you so much" (Mamá te quiere mucho). Así empieza el mensaje que el cineasta envió a Laura Pausini para felicitarla por su candidatura, como mostró la cantante en una rueda de prensa telemática con la prensa internacional.

La artista italiana fue nominada al Oscar a mejor canción original por "Io si", tema principal de la película protagonizada por Sophia Loren y con la que hace apenas dos semanas conquistó su primer Globo de Oro.

La cantante no ha hablado directamente con Sophia Loren, quien regresó a la gran pantalla con este filme, pero sí con su hijo, que le mandó uno de los 158 mensajes que en la tarde de este martes se acumulaban en su teléfono móvil.

Para Laura Pausini, la estrella de 86 años y con dos Oscar en su amplio palmarés, pone al servicio de la película su talento para "dejar la huella de mujeres que cumplen algo especial".

Su reacción al ser nominada

En estos momentos, ante la posibilidad de verse inesperadamente con un Oscar, la cantante vive en una vorágine de emociones: "Me siento como una niña que abre una caja de caramelos que nunca termina", afirmó.

También confesó entre risas sentir algo de vértigo: "He esperado mucho estar nominada y he pensado en la posibilidad de ganar, pero sinceramente, cuando de verdad tienes esa oportunidad, te cagas un poco", bromeó Laura Pausini.

La cantante de "La Solitudine" se encuentra confinada en su casa de Roma por la situación sanitaria por el nuevo coronavirus, lo que le hace plantearse cómo afrontar la racha de premios y nominaciones que le ha supuesto la canción que creó con Diane Warren y Niccolò Agliardi.

"La realidad que estamos viviendo en Italia y en el mundo es tan opuesta a esta dicha, a esa suerte, que casi me produce desequilibrios y no sé exactamente cómo vivirlo. Hay momentos del día (...) que me siento súper y en otros momentos que me siento casi culpable de tener toda esta suerte", confesó.

No obstante, cree que su nominación a los Oscar 2021 puede ser un "regalo" para los italianos en estos momentos de dificultad, pero también para su numeroso público en España y Latinoamérica, tierras de las que se siente "adoptada".

"En Italia saben que yo desde que tengo dieciocho años he vivido más tiempo siendo mexicana, brasileña, peruana, española... Estoy hecha de muchas tierras", aseguró, sin perder la sonrisa en ningún momento.

Ahora Laura Pausini piensa en la ceremonia de los Oscar, que este año ha tenido que ser pospuesta dos meses para esquivar a la COVID-19 y que tendrá lugar el 25 de abril, aunque solo con la asistencia de los nominados y sus acompañantes y sin fiesta oficial.

La cantante reveló que ya valora opciones sobre su vestuario y que ha recibido la llamada del director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, habitual en su armario: "Ya tengo ideas", le dijo.

"Quiero ir elegante y fina", explicó la cantante, que está barajando vestir de fucsia o de rojo, color este último con el que esperó su triunfo en los Globos de Oro y que, al parecer, le dio suerte. (EFE)

