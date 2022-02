Tom Holland revela que no será anfitrión en los Oscar 2022. | Fuente: Instagram

Tras los rumores de que Tom Holland sería el anfitrión de los Oscar 2022, el actor despejó todas las dudas a sus fanáticos. Después del gran estreno de 'Spider-Man: No way home', el británico está ansioso por el estreno de su próximo proyecto 'Uncharted'.

Es así que para promocionala, estuvo ofrenciendo entrevistas donde confesó que no estará en la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood por falta de tiempo:

“No creo que yo vaya a ser anfitrión de los Oscar. Me encanta que me lo pidan y me consideren para ello. Era una idea emocionante, pero desafortunadamente no tengo tiempo. ‘Uncharted’ es una película que me enorgullece mucho y tengo que dedicarle todo mi tiempo y energía para la promoción. Y cuando acabe vuelvo a trabajar a Nueva York. Así que, desgraciadamente, no tengo tiempo”, dijo Tom Holland para La Vanguardia.

"Spider- Man: No Way Home" logró una nominación a los Oscar 2022

En un año lleno de estrenos en películas y series, Marvel Studios logró solo dos nominaciones en los Oscar 2022 en la categoría técnica de Mejor efectos visuales para dos de sus cintas estrenadas en 2021: "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y su esperada "Spider-Man: No Way Home".



Ambas películas de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel competirán en dicha categoría con la aclamada "Dune" (que suma varias nominaciones en estos premios), "Free Guy" y "No time to die".

Además de estas nominaciones para películas de Marvel Studios, dos actores del UCM también recibieron una nominación por sus interpretaciones en otras cintas. Por un lado, Benedict Cumberbatch por su protagónico en "The Power of the Dog", a quien veremos en la siguiente cinta del UCM, "Doctor Strange and the Multiverse of Madness". Por otro lado, Andrew Garfield por su interpretación en "Tick, Tick... BOOM!", a quien vimos regresar en su papel de Peter Parker a la última cinta de Spider-Man.

