Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu de "Everything Everywhere All At Once" comparten nominación con Angela Bassett, la gran favorita, por "Black Panther: Wakanda Forever". | Fuente: Composición

Los Oscar 2023 anunciaron sus nominados a la edición 95 de los premios de la Academia de Hollywood. En las categorías de actuación como la de Mejor actriz de reparto, se continúa con la tendencia de los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

En la categoría de Mejor actriz de reparto de los Oscar 2023, la favorita Angela Bassett por "Black Panther: Wakanda Forever" comparte nominaciones con dos actrices de la cinta "Everything Everywhere All At Once", Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu. Otras actrices nominadas en la categoría es Hong Chau, de "The Wale" y Kerry Condon de "The Banshees of Inisherin".









95° EDICIÓN DE LOS PREMIOS OSCAR

El Oscar 2023 se realizará el próximo 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador de esta edición será Jimmy Kimmel, en una gala que premiará a las cintas estrenadas en 2022.

Algunos ya parten como favoritos en la gala de premiación de la Academia de Hollywood. La película 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, es una de las voceadas para llevarse el galardón a Mejor director y Mejor Película, compitiendo con otras favoritas como 'The Banshees of de Inisherin', de Martin McDonagh, 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert y 'The Whale', que le valió un Critic Choice Award a Brendan Fraser.

En las categorías de actuación, Austin Butler ('Elvis'), Colin Farrell ('The Banshees of de Inisherin'), Cate Blanchett ('Tár'), Margot Robbie ('Babylon') o Ana de Armas ('Blonde') están en la terna.

