Las apuestas por los próximos ganadores de los Oscar 2023 ya comenzaron. | Fuente: EFE

Los SAG Awards (conocidos como los premios del Sindicato de Actores) ya anunciaron a sus ganadores y se convirtieron en la última gran premiación previa a los Oscar 2023. Con este resultado y con los de galas anteriores, como los Globos de Oro, los Bafta o los Critics Choice Awards, podemos vislumbrar la tendencia de los posibles favoritos a ganar en los galardones de la Academia.

Los Oscar 2023 se realizarán el próximo 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador de esta edición será Jimmy Kimmel, en una gala que premiará a las cintas estrenadas en 2022. "Everything Everywhere All At Once" lidera las nominaciones de los premios Oscar 2023, con 11 categorías, mientras que "The Banshees of Inisherin" y "All quiet on the western front" le siguen con nueve nominaciones cada una.

¿Qué podemos esperar de la nueva edición de los premios Oscar? RPP conversó con algunos críticos y especialistas en cine para conocer hacia dónde podría inclinarse la balanza de los favoritos a triunfar en los premios de la Academia.

Oscar 2023: Grandes favoritas

Para el crítico y miembro del podcast “Entendí Esa Referencia” Renato León, ya podemos hablar de grandes favoritos, resaltando el triunfo que antecede a “Everything Everywhere All At Once” en la temporada de premios previa a los Oscar 2023.

“La cinta ya ganó la mayoría de premios que anteceden al Oscar, como es el de Sindicato de Actores, el de Directores y el de Productores. Justamente de este último, el de Productores, ya te da una señal mucho más clara. De los últimos 15 ganadores de estos premios, dos repitieron el plato en los premios Oscar, además porque la mayoría de votantes están en este gremio”, comenta.

Por su parte, Felix Enrique García, docente de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la UPC, sostiene que, basándonos en los resultados de los premios pre-Oscar como los BAFTA, los Globos de Oro y otros de los diversos sindicatos cinematográficos, es posible tener una idea de quiénes podrían ser los favoritos; sin embargo, aclara que “los Oscar son impredecibles y los resultados pueden variar de una ceremonia a otra”.

“Para este año, solo para mencionar algunas categorías, entre los favoritos están ‘The Fabelmans’, de Spielberg, y ‘Everything Everywhere All At Once’, de los Daniels, que podrían ganar en la categoría Mejor Película, aunque podría haber otras sorpresas también. En el caso de la categoría Mejor Película Internacional está ‘Argentina, 1985’ de Santiago Mitre, que ha recibido muy buenos elogios y también ha sido reconocida por premios muy importantes”, menciona.

Para entender la importancia de las tendencias en la temporada de premios previo a los Oscar, García señala que, si bien no son los mismos que en otras premiaciones, algunos sí integran también la Academia de las Artes y la Ciencia Cinematográfica de Estados Unidos, la cual está compuesta por más de 9 mil miembros que trabajan en la industria del cine y que han sido invitados a unirse a la organización por sus logros en el campo del cine.

"Los miembros están divididos en diferentes ramas según su especialidad en la industria del cine, como actores, directores, productores, escritores, diseñadores de vestuario, etc. y cada rama selecciona sus propios candidatos, mientras que todos los miembros de la academia votan para determinar los ganadores en todas las categorías. En cuanto a los premios pre-Oscar, algunos de ellos son votados por los miembros de la Academia, como el premio de Sindicato de Actores, por ejemplo, y el premio de Sindicato de Directores. Mientras que otros son votados por diferentes grupos y organizaciones de la industria. En general, los votantes en los premios pre-Oscar no se repiten necesariamente con los votantes de los Oscar, sin embargo, es posible que algunos miembros de la Academia también sean miembros de estos grupos y organizaciones, y por lo tanto voten en múltiples premios”, agrega.

Para el periodista y crítico Raul Ortíz Mori, docente en la facultad de Comunicaciones de UCAL, con los premios entregados en los SAG Awards, podría marcar ya un camino muy claro con la película favorita, en relación con “Everything Everywhere All At Once”, que de acuerdo a Ortiz no partía como favorita.

“Es una buena película, pero había dos que venían siendo las que apuntaban a Mejor película, ‘The Fabelmans’ y ‘Sin novedad en el frente’. De acuerdo a las últimas tendencias, podríamos ir marcando que la película de los Daniels podría llevarse la categoría. Lo que yo si no creo que vaya a cambiar es la categoría a Mejor actor para Brendan Fraser. Cate Blanchett también ganó en los BAFTA, que es una tendencia muy marcada para Mejor actriz actor donde si también podría haber una no tan sorpresa es el premio Mejor director. Steven Spielberg parte como el favorito”, menciona.

Oscar 2023: Mejor película

En los Globos de Oro 2023, “The Fabelmans” y “The bashees of Inisherin” se llevaron los premios a Mejor película en drama y comedia, respectivamente. En los Bafta, el panorama cambia y “All quiet on the western front”, cinta coproducida en Alemania y Estados Unidos, se llevó la estatuilla. Por su parte, “Everything Everywhere All At Once” triunfó en esa categoría en los Producer’s Guilty Awards, SAG Awards y Critics Choice Awards.

Si vemos la tendencia, “Everything Everywhere All At Once” se ha llevado más premios y podría tener más chances de llevarse el galardón máximo en los Oscar 2023. León menciona que es la gran favorita y es la que siente que va a ganar de todas maneras.

“Más que ganadoras, las tendencias las veo en cuestiones determinadas. A los Oscar lo que les preocupa ahora es levantar la audiencia, que ha ido bajando con el pasar de los años. Recordemos la inclusión de películas como ‘No mires arriba’, que es del año pasado, o en este caso, en este 2023, ‘Everything Everywhere All At Once’. Los dos son filmes medianos que generan más interacción que otra cosa. Si hablamos de grandes películas no lo son tanto. Además, como ya comenté, el premio del Sindicato de Productores es el que presagia todo. Y ahí tiene que ganar”, sostiene.

Para el docente García, en los últimos años se perciben algunas tendencias en los tipos de propuestas cinematográficas que han ganado a Mejor Película, las cuales tocan temas más diversos y socialmente relevantes.

”Por ejemplo, tenemos a ‘Parasite’, una película surcoreana sobre la desigualdad social que ganó el premio en el 2020. Otro caso es el de ‘Nomadland’, una película sobre los trabajadores migrantes y los nómadas modernos que ganó en el 2021. Además, ha habido una tendencia hacia películas más experimentales y menos convencionales en términos de estructura y estilo, por ejemplo, en el 2019, ‘Green Book’, una película sobre la amistad interracial en los años 60 que ganó en el 2018, ‘La forma del agua’, una película de fantasía sobre el romance entre una mujer y una criatura acuática ganó. Otro caso también es la ganadora del año pasado, ‘Coda’, que destacó más por su historia de optimismo y superación que por su propuesta cinematográfica. Sin embargo, estas tendencias no son una garantía de que cualquier película que se ajuste a ellas ganará el premio. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es conocida por sorprender a los espectadores y otorgar el premio a películas inesperadas”, agrega.

Oscar 2023: Mejor actor y actriz

En la categoría de Mejor actor, como en las otras nominaciones actorales, parece que los premios entregados por los SAG Awards son los que marcan la tendencia. Esto debido a que los votantes del Sindicato de Actores son algunos de los votantes en los Oscar 2023. En esta categoría, Austin Butler y Brendan Fraser tienen la misma cantidad de grandes premios ganados previo a la gala de la Academia.

Butler ganó en los Globos de Oro y los Bafta, mientras que Fraser se llevó los Critics Choice Awards y los SAG Awards. Una lucha en la que la Academia puede desempatar.

Un caso similar sucede en la categoría de Mejor actriz: Cate Blanchett y Michelle Yeoh han ganado casi la misma cantidad de grandes galardones en la temporada de premios. Blanchett, por su interpretación en “TÁR”. ganó en la categoría de drama de los Globos de Oro, los Bafta y los Critics Choice Awards.

Por su parte, Yeoh, protagonista de “Everything Everywhere All At Once”, ganó en la categoría de comedia de los Globos de Oro y los SAG Awards. La balanza parece inclinarse hacia la actriz de origen chino, quien triunfó en la gala del Sindicato de Actores.

Para Renato León, la cinta protagonizada por Michelle Yeoh, tiene todo encaminado para llevarse el premio a actores de reparto, para Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. “El de actriz principal sí está más peleado, puesto que Cate Blanchett ganó el BAFTA, que también de los últimos 10 ganadores, 8 conquistaron el Oscar, y Michelle Yeoh ganó el SAG, que también de los últimos 10 ganadores, 8 logró el Oscar. Acá está muy peleado”, menciona.



Oscar 2023: Mejor actor y actriz de reparto

Ke Huy Quan, de “Everything Everywhere All At Once”, es el gran favorito para llevarse el premio a Mejor actor de reparto en los Oscar 2023. Su paso por la temporada de premios lo ha llevado a ganar un Globo de Oro, un Critics Choice y un SAG. En los Bafta, los Oscar británicos, perdió frente a Barry Keoghan, de “The Banshees of Inisherin”.

La categoría de Mejor actriz de reparto parece no tener aún una favorita, pese a que Angela Bassett, de “Wakanda Forever”, se llevó dos premios en la temporada previa a los Oscar 2023 (Globos de Oro y Critics Choice Awards). Jamie Lee Curtis, de “Everything Everywhere All At Once”, triunfó en el galardón del Sindicato de Actores, lo que podría jugar a su favor camino a los premios de la Academia.

MEJOR DIRECCIÓN

Esta categoría no tiene favoritos. Sin embargo, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores de “Everything Everywhere All At Once”, ganaron en los Directors Guilty Awards y los Critics Choice Awards. Su máxima competencia es Steven Spielberg, por “The Fabelmans”, quien podría llevarse su tercer Oscar en dirección.

En la categoría Mejor Director, comenta García, el ganador podría ser Steven Spielberg, que también ha recibido el premio (en premios anteriores) y que también por su trayectoria podría destacarse.

MEJOR CINTA ANIMADA

“Pinocchio” de Guillermo del Toro es la gran favorita a llevarse el premio a Mejor cinta animada. La cinta ha ganado el Globo de Oro, el Bafta, el PGA, el Critics Choice y el Annie, este último premio que celebra la excelencia en el campo de la animación.

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

En el apartado de Mejor película extranjera las apuestas no están seguras. Si bien “Argentina, 1985” parecía ser la favorita tras el anuncio de los nominados en los Oscar 2023, cintas como “All quiet on the western front”, también nominada a Mejor película, podría ser su máxima competencia. La falta de “RRR” de India en las nominadas podría dejar que ambos en la lucha final.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.