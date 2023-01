Ricardo Darín celebró la nominación de 'Argentina, 1985' a los Oscar 2023: "Tiene un guion muy sólido, inteligente y valiente"

Ricardo Darín, protagonista de 'Argentina, 1985', celebró que la película esté en la categoría Mejor película en lengua no inglesa en los Oscar 2023. | Fuente: Twitter

Tras conocerse que ‘Argentina, 1985’ compite en los Oscar 2023 a Mejor película internacional, el actor Ricardo Darín no pudo ocultar su emoción de saber que su país nuevamente está en los ojos del mundo.

“No me había subido mucho a la máquina de la ansiedad, hasta ahora que nos prendimos a la TV a ver qué pasaba y sí, es una alegría, claro”, dijo el protagonista a Radio Con Vos (FM 89.9). La cinta se basa en hechos reales y cuenta la vida de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes decidieron investigar y enjuiciar a una cruel dictadura militar. Un film que, según los críticos, combina a la perfección el drama histórico y los testimonios recopilados.

“Nosotros acompañamos a la película a muchos lugares a donde no conocían nada de la historia, no dominaban el tema y yo creo que lo que se valora mucho es el guion, la dirección y las actuaciones. Después, por supuesto, sí tiene un gran valor la reivindicación de lo que significó ese extraordinario juicio, único en nuestro continente, y creo que eso también empuja, pero la película fue considerada en términos generales, como película”, agregó Ricardo Darín.

Para personificar a Julio Strassera, el argentino mencionó cómo fue la construcción para ponerse en la piel del reconocido fiscal. “Con Santiago Mitre buscamos un método de trabajo que fue no dejarnos impresionar por la realidad, no intentamos copiar la personalidad de Strassera. Tratamos de apoyarnos en algunos aspectos de él que conocíamos y lo fuimos alimentando de diferentes informaciones, pero también nos reservamos un espacio para tener libertad en cuanto a la imaginación, porque esta es una película que mezcla ficción y realidad, entonces nos permitía tener un pequeño margen no solo para mi personaje, sino también para el resto. Nos pareció lo más adecuado”, sentenció.

'Argentina, 1985' lidera categoría a Mejor película internacional en los Oscar 2023

El filme "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Oscar 2023 en la categoría de Mejor película internacional, compitiendo con "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "The Quiet Girl" (Irlanda) y "EO" (Polonia).



La cinta ha tenido un gran camino previo al Oscar, llevándose el premio en la categoría a Mejor película extranjera en los Golden Globes 2023. La película es dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, y cuenta el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de los 80.

La cinta también ganó el premio del público en la 70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El filme de Amazon Prime Video está protagonizado también por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.

El Oscar 2023 se realizará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador de esta edición será Jimmy Kimmel, en una gala que premiará a las cintas estrenadas en 2022.

Algunos ya parten como favoritos en la gala de premiación de la Academia de Hollywood. La película 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, es una de las voceadas para llevarse el galardón a Mejor director y Mejor Película, compitiendo con otras favoritas como 'The Banshees of de Inisherin', de Martin McDonagh, 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert y 'The Whale', que le valió un Critic Choice Award a Brendan Fraser.

