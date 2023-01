Oscar 2023: Viola Davis, Tom Cruise y los grandes olvidados de la edición número 95 | Fuente: Composición

Los Oscar 2023 anunciaron sus nominados en una ceremonia transmitida desde Beverly Hills, en la que “Everything Everywhere All At Once” lidera las menciones con once. Sin embargo, y pese a que grandes favoritas lograron entrar en las ternas de nominados, otras cintas quedaron en el camino para buscar la estatuilla dorada.

VIOLA DAVIS A MEJOR ACTRIZ

La actriz ganadora de un Oscar en 2017 a Mejor actriz de reparto por la cinta “Fences” no logró una nominación por su protagónico en “The Woman King”, cinta en la que se cuenta la historia de las Amazonas de Dahomey, una unidad femenina guerrera que protegió al reino de Dahomey en África durante la década de 1820.

Durante el recorrido de premios, desde su estreno, la cinta protagonizada por Davis ha logrado ganar algunos premios, como el Top 10 de Películas del año en el American Film Institute Awards, Mejor banda sonora original en el Hollywood Music in Media Awards, Top 10 Películas más destacadas en el National Board of Review Awards,

“BABYLON” A MEJOR PELÍCULA

La película dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y Tobey Maguire no logró nominación en la categoría a Mejor película, como si lo lograron otras como “Everything Everywhere At All Once” o “The Fabelmans”.

La historia cuenta el auge y caída de personajes que vivieron durante la transición del cine mudo al sonoro en el Hollywood de 1920. La cinta ha ganado en los Globos de Oro por Mejor banda sonora.

JAMES CAMERON A MEJOR DIRECTOR

La secuela de Avatar, titulada “El camino del agua”, fue nominada a Mejor película en los Oscar 2023. Sin embargo, James Cameron, su director, no fue incluido a la categoría de Mejor director, en el que sí están Martin McDonagh por “The Banshees of Inisherin” o Steven Spielberg por “The Fabelmans”.

Cameron ya ha ganado el Oscar a Mejor director en 1997 por “Titanic” y fue nominado a la misma categoría por “Avatar” en 2009.

TOM CRUISE A MEJOR ACTOR

La cinta “Top Gun: Maverick” está nominada a Mejor película en los Oscar 2023. Su protagonista Tom Cruise fue uno de los grandes olvidados de esta edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Cruise fue nominado tres veces antes, dos a Mejor actor y una a Mejor actor de reparto por las cintas “Magnolia” en 1999, “Jerry Maguire” en 1996 y “Nacido el 4 de julio” en 1989.

RRR A MEJOR PELÍCULA

La película de acción india se centra en la historia de dos revolucionarios de la vida real y su lucha contra el Raj británico. La cinta fue nominada a Mejor película en los Critics Choice Awards 2023 y ganó como Mejor película de habla no inglesa en el mismo concurso. En los Globos de Oro fue nominada a Mejor película en lengua no inglesa, pero no ganó. Su paso por los premios de la Academia de Hollywood no fueron los esperados: no fue enviada a consideración para Mejor película internacional y sí a Mejor película, pero no fue considerada.

En los Oscar 2023 está nominada a Mejor canción original y es la gran favorita a llevarse el premio.

BUZ LUHRMANN

El director de la cinta biográfica de Elvis Preysler, titulada “Elvis” y nominada a Mejor película en los Oscar 2023 no ha sido considerado como Mejor director. Y al igual que James Cameron no es uno de los cinco directores que luchan por la estatuilla.

En 2022, Luhrmann fue premiado como Mejor director por su trabajo en “Moulin Rouge” en los Critics Choice Awards.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 17 Sigamos hablando de BETTER CALL SAUL porque ya superó a BREAKING BAD

Conversamos de los tres primeros episodios de la segunda parte de la última temporada del spin off que superó a la serie que le dio origen (y lo decimos con todas sus letras). El cierre de cada personaje, las licencias artísticas, lo que pudo ser mejor... Diego y Renato prácticamente le agradecen a Vince Gilligan y Peter Gould por existir. Tú pasa y escucha.