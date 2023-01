Óscar Schwebel se unió a OV7 desde fines de la década de 1980, cuando la banda se llamaba La Onda Vaselina. | Fuente: Instagram / Óscar Schwebel | Fotógrafo: Isaac Hernandez

El cantante Óscar Schwebel, conocido por formar parte de la banda mexicana OV7 desde sus orígenes, confesó esta semana que tiene una predilección por la estética andrógina en su estilo personal, que para él corresponde con utilizar ropa de hombre o mujer. En cuestión de la elección de sus prendas, él no distingue géneros.

"Me considero una persona cisgénero, soy una persona heterosexual, pero, en cuanto a mi estética, no tengo ningún problema en vestirme como se viste una chica", afirmó a las cámaras del programa "Ventaneando", que lo abordaron mientras salía de una sesión de manicure. Para el artista de 46 años, solo un elemento del atuendo femenino le resulta imposible de utilizar: los tacones.

"Fíjate que sí los probé en un par de ensayos, pero me di unos buenos tiznadazos y hasta ahí quedó", relató. Y agregó que su estilo andrógino es fruto de la influencia de grandes estrellas del rock, como David Bowie y Lou Reed. Fueron ellos, principalmente, quienes inspiraron a que Óscar Schwebel luzca a caballo entre lo masculino y lo femenino en su última gira con OV7.

"No tengo miedo de ponerme una falda, ni miedo de pintarme las uñas, los labios, los ojos (...) A veces se me hac emucho más divertida la ropa de mujer que la de hombre, que se me hace bastante aburrida", contó. Y añadió que recibe apoyo de su esposa, Gina Castellanos, con quien ya tiene cinco años de casado. "Creemos en una libertad total y absoluta como pareja", afirmó.

OV7, historia de una banda

Todo empezó en 1989. La productora mexicana Julissa decidió aquel año formar una banda al estilo de la película "Grease" ("Vaselina") y fue así que fundó La Onda Vaselina. La agrupación quedó conformada por Mariana Ochoa, Ari Borovoy, Érika Zaba y Óscar Schwebel, y dos años después se sumó Lidia Ávila.

Hasta fines de la década de 1990, La Onda Vaselina lanzó un total de siete álbumes de estudio. Además, recibió a nuevos integrantes que irían marcando al grupo, tales como Kalimba, Jair Roman de Rubin, Alejandro Sirvent Barton, Liliana Ríos Iñurreta, Daniel Vásquez, Anna Borras, Gonzalo Alva, entre otros.

Ya en 1998, la banda estaba consolidada con sencillos como "El calendario", "Voy, voy, voy", "Tú serás mi baby" o "La llorona loca", así como su disco "Entrega total", y había realizado giras por Latinoamérica con buenas convocatorias de público. Pero aquel año, decidieron hacer una pausa hasta que en 2000 algunos miembros volvieron a reagruparse, esta vez llamados OV7.

Bajo ese nombre volvieron a alcanzar su popularidad de antaño, gracias a temas como "Enloquéceme", "Shabadabada", "Más que amor" y "Jam". Su trabajo debut "CD00" vendió 2 millones de copias en México, por ejemplo, y en 2002 el grupo participó en el álbum oficial de la Copa del Mundo realizada en Corea del Sur y Japón.

