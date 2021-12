Alicia Witt es una reconocida actriz de Hollywood que ha participado en producciones como The Walking Dead, Twin Peaks y Dune. | Fuente: Instagram | Alicia Witt

Hollywood vuelve a oscurecerse por la sombra del horror y el misterio. Los padres de la actriz Alicia Witt, conocida por interpretar a Paula en The Walking Dead, fueron encontrados sin vida en su casa de Massachusetts. Por el momento la policía ha podido establecer la causa de las muertes.

De acuerdo a New York Post, la intérprete había intentado inútilmente comunicarse con ellos y pidió que un familiar que se acercara hasta la vivienda donde ambos vivían. Desafortunadamente, los cuerpos inertes de Robert Witt, de 87 años y su esposa Diane, de 75 fueron descubiertos en dicha residencia.

"Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo estaban. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable", dijo la actriz de Twin Peaks y Dune en un comunicado que hizo llegar a los medios el último martes por la noche, un día después del fatal descubrimiento.

"Pido algo de privacidad en este momento para llorar y para entender este giro de los acontecimientos y esta pérdida surrealista", agregó Witt en su anuncio.





HIPÓTESIS

Según People, agentes de la policía acudieron a la residencia y señalaron que no había señales de que se hubiera cometido un crimen. Los bomberos también descartaron que hayan muerto por envenenamiento debido al uso de un calefactor portátil.

Un vecino de la pareja también señaló que los Witt habían estado enfermos durante algún tiempo y que su casa se había deteriorado. Según ese mismo testimonio, los padres de la actriz "rara vez salían de su casa" y aunque los vecinos se ofrecieron a darles una mano, declinaron la propuesta.

La pareja se instaló en Worcester hace más de cuatro décadas, cuando aún ella se desempeñaba como profesora de secundaria y él como fotógrafo y maestro de ciencias. Los cierto es que las necropsias pronto ayudarán a determinar la causa real de las muertes.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.