Pamela Anderson: ¿Por qué el quinto y más reciente matrimonio de la actriz solo duró 12 días?

Pamela Anderson anunció su separación del productor Jon Peters, después de 12 días de matrimonio. | Fuente: AFP

Pamela Anderson ha tenido uno de los matrimonios más cortos en la historia de las parejas en Hollywood. Según The Hollywood Reporter, la actriz de la serie de televisión "Baywatch" y el productor de "Batman" y "Nace una estrella" Jon Peters decidieron separarse después de la ceremonia del 20 de enero en la que se casaron en Malibú.

Sin embargo, el matrimonio nunca fue válido pues la pareja nunca legalizó la unión. "Estaremos muy agradecidos por su apoyo mientras nos tomamos un tiempo para reevaluar lo que queremos de la vida y del otro", dijo Anderson en un comunicado enviado al THR.

"La vida es un viaje y el amor es un proceso", manifestó. "Con esa verdad universal en mente, hemos decidido mutuamente posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso".

La separación fue abrupta, de acuerdo con THR, que informó que la actriz de 52 años busca regresar a su natal Canadá el sábado. Frente a ello, Jon Peters afirmó que Pamela Anderson se casó con él para poder pagar sus deudas, según contó para el sitio wb Page Six.

“Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto”, sostuvo el productor.

“Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me ha asustado. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla”, agregó.

Pamela Anderson estuvo casada antes con los roqueros Tommy Lee -con quien tiene dos hijos- y Kid Rock, y dos veces con el jugador de póquer Rick Salomon. Recientemente también salió con la estrella de fútbol francés Adil Rami.

Peters, un exestilista de cabello, cobró importancia en Hollywood gracias a un romance de alto perfil con Barbra Streisand, y luego produjo su versión de "Nace una estrella" de 1976. Posteriormente supervisó las películas de "Batman" de Tim Burton en las décadas de 1980 y 1990, y llevó a otro ícono de cómics de DC a la pantalla grande en "Superman regresa".

Jon Peters conoció a Pamela Anderson en la mansión Playboy en los 80 y le propuso matrimonio poco después, según la prensa especializada. (Con información de AFP)