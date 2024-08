Clavadista mexicana culpó al ruido del público por su salto fallido en París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la ronda semifinal de salto de trampolín de 3 metros femenino, la mexicana Aranza Vázquez tuvo una presentación fallida en los Juegos Olímpicos de París 2024. De acuerdo con los jueces, su último clavado le valió cero puntos por lo que prácticamente quedó eliminada.

En su cuarta zambullida, la deportista de 21 años entró al agua dando dos volteretas y media invertidas, sin embargo, cayó en arco a la piscina. Los jurados determinaron el salto como "fallido" por lo que no tuvo ningún punto. Tras ello, José Gómez Ruiz, agregado de prensa de la delegación olímpica mexicana, dijo a Reuters que Vázquez "está destrozada".

"Como pueden ver, es una buena clavadista. Lo único que me ha pedido fue que por favor la saque de aquí". Asimismo, el periodista aseguró que la clavadista Aranza Vázquez presentó una queja después de su turno ya que se distrajo por el ruido de los asistentes y eso perjudicó su desempeño.

"Justo antes de que el juez silbara, ella escucha un sonido que la distrae y falla en el salto", comentó Ruiz. No obstante, todo fue en vano porque no cambiaron de decisión y no podría volver a saltar. En el salto de trampolín de 3 metros femenino, la representante de China Quan Hongchan (medalla de oro en individual y sincronizada de 10 m) dijo a los medios que la presencia de los espectadores pone nerviosa a las participantes y es preferible que guarden silencio cuando van a saltar.

Las compañeras de equipo de Quan, Chen Yiwen y Chang Yani, ganadoras de la prueba femenina sincronizada de trampolín de 3 m, también estuvieron a punto de perderse la señal para comenzar su rutina debido a las arengas del público.

¿Quién es Aranza Vázquez?

Aranza Vázquez Montaño es una deportista mexicana destacada en el mundo de los clavados. Nació el 27 de octubre de 2002 en Baja California, México. Desde pequeña, mostró un gran talento para el deporte, lo que la llevó a comenzar su carrera en los clavados y rápidamente ascender en el ámbito nacional e internacional.

Comenzó a competir a nivel nacional en México, donde rápidamente se hizo un nombre en el trampolín, especialmente en las pruebas de 1 y 3 metros. Su habilidad y consistencia en los clavados la llevaron a formar parte de la selección mexicana de clavados desde muy joven.

Aranza Vázquez representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde tuvo una destacada actuación, alcanzando la final en el trampolín de 3 metros individual y terminando en la posición número 6. Este resultado fue uno de los mejores de México en clavados en esa edición de los Juegos Olímpicos, consolidándola como una de las mejores clavadistas de su generación.

La mexicana Aranza Vázquez Montano compitió en la semifinal de salto de trampolín de 3 m femenino durante los Juegos Olímpicos de París 2024.Fuente: AFP

