Lady Gaga grabó su show en la inauguración de París 2024: "Era peligroso por la lluvia"

Uno de los show más esperados de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue el de Lady Gaga. Como se recuerda, en la inauguración del evento deportivo, la intérprete cantó Mon Truc En Plumes, tema de la francesa Zizi Jeanmai y rindió homenaje al cabaret francés.

Si bien se pensó que la cantante estuvo en vivo, la directora de danza de esta puesta en escena, Maud Le Pladec, reveló a Variety que todo fue pregrabado. "Evaluamos que sería demasiado peligroso para los artistas, incluso con unas pocas gotas de lluvia", dijo en la entrevista.

Asimismo, añadió que, por las lluvias, el suelo estaba resbaloso y tenían que proteger tanto a Lady Gaga como a los bailarines, aunque uno de ellos sufrió una caída. "El suelo habría estado resbaladizo. Ella llevaba tacones, muy cerca del agua, había escaleras... Teníamos que ser extremadamente cautelosos".

De acuerdo con The Telegraph, los asistentes a la inauguración de París 2024 estaban decepcionados ya que pagaron alrededor de 180 euros para ver a la artista, pero no cantó en vivo.

Céline Dion sí cantó en vivo en París 2024

Tras la actuación de Lady Gaga y Aya Nakamura en los Juegos Olímpicos 2024, Céline Dion era una de las más esperadas en la ceremonia de inauguración en París 2024. La cantante canadiense actuó en la Torre Eiffel.

Para esta presentación, la artista interpretó la canción Hymne à l’amour (Himno del amor, por su nombre en español). Este éxito forma parte del repertorio de la francesa Edith Piaf quien lo escribió para el boxeador Marcel Cerdan, el amor de su vida.

Esta es la segunda vez que Céline Dion forma parte de los Juegos Olímpicos. En 1996, se encargó de ponerle el toque musical en el evento que se realizó en Atlanta. En esa ocasión, interpretó The Power of The Dream, canción que forma parte de su álbum Falling into You.

Su reaparición para la gran inauguración de París 2024 era un fuerte rumor desde hacía meses y la llegada de la propia cantante a la capital francesa dio esperanzas sólidas de un retorno triunfal en el Sena.

Gojira puso la dosis de metal a la inauguración de París 2024

Antes de Lady Gaga, la banda de death metal Gojira se presentó en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Los franceses hicieron historia al convertirse en la primera banda metalera en participar de este tipo de evento.

La banda colaboró con la cantante de ópera Marina Viotti en la sección Libertie de la inauguración. Fundada en 1996, en Bayona, Gojira combina géneros como el death metal, metal progresivo o groove metal. En sus casi 30 años de historia, tiene siete álbumes de estudio.

