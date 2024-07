¡Locura desatada! Joaquín Phoenix y Lady Gaga bailan rumbo al caos en el tráiler oficial de 'Joker 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mientras Marvel apuesta por el regreso de dos de sus personajes más icónicos en Deadpool & Wolverine en cines, DC hace lo propio con Joker, el eterno villano de Batman. Joaquin Phoenix, esta vez acompañado por Lady Gaga, protagoniza Joker: Folie à Deux, la película que acaba de estrenar su primer tráiler oficial, cinco años después del lanzamiento de la primera parte.



Desde que vimos el teaser en abril, las expectativas eran altas. Todd Phillips regresa como director en esta entrega, que promete un enfoque más musical y oscuro. La película, que llegará a los cines en octubre, y que estrenará en el Festival de Venecia, explora la historia de amor entre el Joker y Harley Quinn, entre bailes, locura y explosiones.

Joaquin Phoenix en 'Joker: Folie à Deux' (2024).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿De qué trata el tráiler oficial de Joker 2?

Este nuevo avance recuerda los eventos de hace dos años, cuando Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, fue arrestado por el asesinato de Murray Franklin y el caos se desató en Gotham. El tráiler comienza con Arthur cantando el clásico When You're Smiling mientras se exploran más detalles del interior del Arkham Asylum.



También escuchamos a Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga, quien dice: "Cuando conocí a Arthur por primera vez, ya no me sentí sola". A medida que se desarrollan las imágenes, vemos cómo Harley se acerca a Arthur, gana su confianza y le dice: "Puedes hacer lo que quieras, eres Joker".



La tensión aumenta cuando alguien le pregunta a Arthur: "¿Aún crees que eres una estrella?" La canción de Frank Sinatra suena con más fuerza mientras se alternan escenas del juicio de Arthur con un vistazo a un programa de televisión conducido por la pareja, titulado Joker & Harley.



Arthur, ya transformado en Joker, le dice a Harley: "Tengo la sospecha de que no le damos a la gente lo que quiere". A lo que Harley responde: "Está bien, amor. Démosle a la gente lo que quieren". Finalmente, vemos cómo la locura se apodera de la ciudad mientras Joker y Harley Quinn se entregan a la locura como nunca antes.



Joaquin Phoenix y Lady Gaga en 'Joker: Folie à Deux' (2024).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué vimos en el primer avance de Joker 2?

En el primer adelanto de casi dos minutos y medio, observamos a Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) encerrado en una prisión mientras es provocado por los guardias de seguridad. “Hey, Fleck. ¿Nos cuentas un chiste?”, pregunta el policía que vigila su puerta. Posteriormente, un afligido Arthur es escoltado por los pasillos, bajo la mirada de la doctora Harleen Frances Quinzel (Lady Gaga).



“No soy nadie. Al contrario que tú, no hice nada con mi vida”, le dice Quinn a Arthur mientras simula un disparo en la cabeza con su mano formando una pistola. Otro momento muestra a ambos sentados viendo un espectáculo de teatro en la prisión. Luego, el Joker y Harley Quinn se muestran bailando en las calles de Ciudad Gótica.



El payaso villano de Batman no puede contener su emoción al conocer a su nueva compañera, quien lo sigue a todos lados provocando el caos mientras bailan alrededor de una pegajosa tonada. Ambos personajes continúan bailando y mirándose fijamente, mostrando su química en el amor y el crimen.



“Dinos. ¿Qué cambió, Arthur?”, le pregunta el doctor a su paciente. “Te diré qué cambió: ya no estoy solo”, responde el payaso, mientras aparecen escenas de él junto a su amada, provocando un alboroto por donde pasan. Finalmente, Quinn visita a Arthur y pinta una boca de payaso en la pared de vidrio con su labial, sacando una sonrisa al Joker. “Quiero ver quién eres de verdad”, le dice.

Lady Gaga en 'Joker: Folie à Deux' (2024).Fuente: Warner Bros. Pictures

Joker 2 va por el León de Oro de Venecia

El próximo Festival de Venecia presentará en competencia Joker: Folie à Deux, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Esta es la segunda parte de la película del villano de Batman, dirigida por Todd Phillips, quien ya ganó el León de Oro con la primera entrega en 2016, según anunciaron los organizadores del certamen.



La esperada película de Phillips competirá con otros 22 títulos, entre ellos The Room Next Door (La habitación de al lado) del español Pedro Almodóvar, Maria del chileno Pablo Larraín, y Kill The Jockey del argentino Luis Ortega, en la edición 81 del Festival de Venecia, que comienza el 28 de agosto.



"Nadie puede imaginar lo que, con la complicidad de sus guionistas, ha ideado Phillips", comentó el director de la Mostra, Alberto Barbera, durante la presentación del programa del festival. También recordo que Joaquin Phoenix, un actor "extraordinario, que hace cosas increibles", ganó el Oscar por interpretar este personaje en la primera entrega.

¿Cuándo se estrena Joker 2?

La película, que narrará la historia de amor entre el Joker y Quinn, está a cargo de Todd Phillips, quien previamente dirigió la primera entrega y también trabajó con Lady Gaga en A Star is Born. Esta segunda parte, titulada Joker: Folie à Deux, se estrenará en cines de Estados Unidos el 4 de octubre y un día antes en Perú. Su estreno mundial tendrá durante el Festival de Venecia.

'Joker 2' tiene como protagonistas a Joaquin Phoenix y Lady Gaga.Fuente: Warner Bros. Pictures

