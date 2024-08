"Tomé una siesta de una hora": Thomas Ceccon explicó por qué fue visto durmiendo en el parque de la Villa Olímpica

El nadador italiano Thomas Ceccon criticó las condiciones de la Villa Olímpica, luego de que se hiciera viral una foto en la que se le ve durmiendo a la intemperie.

Uno de los deportistas que se robó las miradas en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue el italiano Thomas Ceccon. No solo por su aspecto físico, sino porque ganó la medalla de oro en los 100 m espalda, bronce en el relevo 4x100 m estilo libre; y también por las críticas que hizo sobre las condiciones de la Villa Olímpica.

"Vi que todo el mundo hablaba de eso, pero es verdad: todos me dijeron que era la peor de todos los tiempos. No es tan grave, pero las condiciones no son tan buenas para los nadadores ni para los deportistas en general", dijo el medallista al medio Madame Figaro. En particular, despotricó en particular el calor y la bulla que hay en el lugar que les impide descansar.

"Estoy decepcionado por no haberme clasificado para la final, pero estaba demasiado cansado", mencionó Thomas Ceccon posteriormente a The Sun. "Es difícil dormir, tanto en la noche como en la tarde (...), me cuesta mucho el calor y el ruido. No hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos deportistas se van por este motivo: no es una coartada ni una excusa, es la realidad, que quizás no todo el mundo conoce".

Cabe resaltar que, así como el medallista olímpico, varios deportistas se han quejado de lo mismo, incluso el equipo británico contrató a su propio cocinero.

El remero saudí Husein Alireza publicó una foto de Ceccon durmiendo en un parque dentro de la Villa Olímpica.Fuente: @huseinalireza

¿Por qué Thomas Ceccon durmió en el parque de la Villa Olímpica?

Estas críticas provocaron una serie de reacciones en medios internacionales y más cuando el remero saudí Husein Alireza compartió un breve video de Thomas Ceccon durmiendo en el pasto cerca de un banco dentro de la Villa Olímpica. Inmediatamente, muchos comenzaron a sacar conclusiones, pero el nadador italiano respondió a este clip que se volvió viral.

"Solo fui al parque después de mi carrera de relevos y tomé una siesta de una hora. ¡No sé por qué se volvió viral!". Por otro lado, Alireza respondió a quienes comentaron que su compañero había encontrado el suelo más cómodo que "su cama de cartón": "Noticias falsas". Después agregó que "es muy común que los deportistas duerman siestas en el césped junto al río".

Tras ello, Thomas Ceccon aseguró que lo primero que hará cuando regrese a Italia es "dormir en mi cama, ver a mi familia e irme de vacaciones".

El medallista de oro italiano Thomas Ceccon (centro), el medallista de plata chino Xu Jiayu (izq.) y el medallista de bronce estadounidense Ryan Murphy (der.) posan en el podio.Fuente: AFP

