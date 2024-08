"Definitivamente tengo potencia pulmonar": Snoop Dogg se convirtió en alumno de Michael Phelps en París 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras ser uno de los relevistas de la llama olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, Snoop Dogg aprovechó su estadía en la capital francesa para aprender natación. El encargado de impartirle clases fue el medallista Michael Phelps. El famoso rapero, quien también es enviado especial de la cadena NBC, mostró sus dotes en este deporte.

Como es de conocimiento, Phelps tiene en su haber alrededor de 28 distinciones olímpicas y no dudó en enseñarle algunos entrenamientos básicos para llegar a ser el mejor. En el video compartido en redes sociales, se puede ver al artista escuchando atentamente las lecciones del campeón, sin embargo, no le fue tan bien como esperaba.

"Ahora MP, ¿cómo se puede ser rápido en la piscina?", preguntó Snoop Dogg a lo que el bautizado 'Tiburón de Baltimore' respondió señalando algunas áreas diferentes: "Envergadura, potencia pulmonar". Esto fue música para los oídos del cantante quien bromeó: "Dijiste envergadura, potencia pulmonar; definitivamente tengo potencia pulmonar. Nuestros cuerpos son similares, Mike, ¡podríamos ser gemelos!".

A pesar de ello, el intérprete de Drop It Like It's Hot no se rindió y terminó admitiendo que es mucho más difícil de lo que pensaba ya que no podía coordinar sus movimientos y varias veces chocó con el borde de la piscina. No obstante, las risas no faltaron. Este fue uno de los momentos más comentados fuera de los Juegos Olímpicos París 2024 debido a que el rapero salió de su zona de confort.

Snoop Dogg qui prend des cours de natation avec Michael Phelps pendant les JO de Paris 😭



LE MULTIVERSE.



pic.twitter.com/nFbGWX3kjs — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 31, 2024

¿Cuál es el calendario de los deportistas peruanos en los Juegos Olímpicos París 2024?



Programación en horario peruano



SÁBADO 3 AGOSTO

Nicolás Pacheco (día 2 clasificación) --> 02:00 a.m.

Daniella Borda (día 1 clasificación) --> 02:00 a.m.

Adriana Sanguineti (Final D) --> 03:30 a.m.



Stefano Peschiera (Dinghy masculino Regata 5 y 6) --> 05:15 a.m.

Florencia Chiarella (Dinghy femenino Regata 5 y 6) --> 07:25 a.m.

Alonso Correa (Surf semifinal) --> 12:00 p.m.





DOMINGO 4 AGOSTO

Daniella Borda (día 2 clasificación) --> 02:30 a.m.

Stefano Peschiera (Dinghy masculino Regata 7 Y 8) --> 05:05 a.m.

Florencia Chiarella (Dinghy femenino Regata 7 y 8) --> 07:35 a.m.





LUNES 5 AGOSTO

Stefano Peschiera (Dinghy masculino Regata 9 y 10) --> 07:40 a.m.

Florencia Chiarella (Dinghy femenino Regata 9 y 10) --> 05:15 a.m.





MARTES 6 AGOSTO

Stefano Peschiera (Regata por medalla, en caso tener opción)

Florencia Chiarella (Regata por medalla, en caso tener opción)





MIÉRCOLES 7 AGOSTO

Kimberly García y César Rodríguez (Maratón de marcha relevos mixtos) --> 00:30 a.m.





JUEVES 8 AGOSTO

María Alejandra Bramont-Arias --> 00:30 a.m.





SÁBADO 10 AGOSTO

Cristhian Pacheco (Maratón masc.) --> 01:00 a.m.





DOMINGO 11 AGOSTO

Gladys Tejeda, Thalía Valdivia y Luz Mery Rojas (Maratón fem.) --> 01:00 a.m.

