Paris Hilton pasa por un momento angustioso. Su pequeña chihuahua, llamada Diamond Baby, lleva desaparecida desde el miércoles 14 de septiembre. La celebrity publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresa su pesar por la pérdida de una de sus mascotas.

Ella cree que su mascota se escapó de casa mientras hacían una mudanza, ya que uno de los trabajadores pudo dejar la puerta abierta. Además, no dudó en ofrecer una gran recompensa a quién la traiga de regreso, asegurando que no hará ningún tipo de pregunta.

A pesar de haber buscado casa por casa y por toda su urbanización, Paris Hilton aseguró que no va a parar hasta tenerla de vuelta, por lo que ha contratado a un equipo de detectives hasta dar con el pequeño animal.

"Contratamos a un detective de mascotas, un especialista de perros, un psíquico de mascotas y ahora estamos utilizando drones para encontrar perros. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para recuperarla", agregó Hilton.

El bienestar de su mascota

Paris Hilton no ha dudado en compartir en su Instagram todo lo que está haciendo para recuperar a Diamond Baby, a quien ella considera una más de su familia.

"Estoy haciendo todo lo que está en mi poder para recuperarla. Cualquiera que haya amado a una mascota y la haya perdido, entenderá este dolor que estoy sintiendo. Mi corazón está roto".

Lo único que le preocupa en estos momentos es el bienestar de su mascota, por lo que solo espera que quien la tenga no le esté haciendo sufrir. Además, no dudó en difundir un email para recibir cualquier tipo de información acerca del paradero del chihuahua.

