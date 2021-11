Paris Hilton se casó: La empresaria luce un lujoso vestido en su boda con Carter Reum. | Fuente: Instagram

Paris Hilton contrajo matrimonio con Carter Reum en los jardines de la mansión familiar de los Hilton en Bel-Air (Los Ángeles) que perteneció a su difunto abuelo Barron Hilton.

A sus 40 años y tras tres intentos fallidos, la heredera del imperio hotelero se ha casado con un diseño de la firma Oscar de la Renta, según ha mostrado en su perfil de Instagram.

La primera foto del primero de los diez vestidos que ha preparado para su enlace con el empresario es un diseño blanco inmaculado de encaje tradicional con manga larga, cuello perkins y un velo de tul. "Mi para siempre empieza hoy", escribió Paris Hilton.

Un enlace que se celebrará durante tres días y al que han asistido familiares y amigos como la actriz Emma Roberts, las cantantes Paula Abdul y Bebe Rexha, Evan Ross y Ashlee Simpson-Ross, entre otros.

La boda ha llegado nueve meses después de que Reum le pidiese matrimonio durante un viaje que realizó la pareja para celebrar el cumpleaños de Paris Hilton, que puede presumir de ser pionera en el explotado negocio de las "influencer".

(Con información de EFE)

El tercer compromiso de Paris Hilton

Paris Hilton anunció su compromiso con el empresario Carter Reum, justo el día de su 40 cumpleaños en febrero de este año y tras un año de relación en el que la heredera del imperio hotelero ha vuelto al foco mediático.

"Cuando encuentras a tu alma gemela, lo sabes. Lo sientes", escribió en su cuenta de Instagram al momento de contar cómo fue la pedida de mano. Por su cumpleaños, viajaron a un paraíso tropical. Mientras caminaban por la playa, él la guió a una cabaña con flores y se arrodilló.

"Dije sí, sí para siempre. No hay nadie con quien preferiría pasar el resto de mi vida", sostuvo.

No es la primera vez que Paris Hilton se compromete, pues hace un par de años anuló sus planes de boda con Chris Zylka y la prensa recordó que también suspendió un enlace en 2003, con Jason Shaw, y otro en 2005, con Paris Latsis.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.