La pareja de actores Park Shin Hye y Choi Tae Joon anunciaron que contraerán matrimonio en el 2022. Los artistas que iniciaron una relación sentimental en el 2018, comunicaron esta noticia a través de una carta donde también revelaron que la actriz está embarazada.

La reconocida protagonista de “Escalera al cielo” se mostró emocionada de dar este paso importante en su vida con el hombre a quien considera “el amor de su vida”: “Me voy a casar con la persona con la que he estado saliendo desde hace un tiempo. Él fue mi pilar de apoyo durante mucho tiempo, y abrazó a Park Shin Hye con todas sus cualidades faltantes, por lo que estoy planeando comenzar una vida como la pareja de alguien en el matrimonio”.

Por otro lado, comentó que ya están haciendo los preparativos. El actor Choi Tae Joon hizo lo propio en sus redes y le dedicó un romántico mensaje a su pareja:

“Ella es como un salvavidas para mí, quien sin palabras me enseñó a sonreír cuando estoy feliz y a llorar cuando lo estoy. Triste. Ahora, nos gustaría hacer Nuestros votos matrimoniales y dejamos este amor por el que estoy agradecido de dar frutos”.

El primer dorama de Park Shin Hye

“Escalera al cielo” o “Stairway to heaven” es uno de los doramas más conocidos de la actriz Park Shin Hye. En esta producción de SBS, la artista le dio vida a la adolescente Han Jung Su con tan solo 14 años.

Esta producción surcoreana fue uno de los primeros dramas coreanos en ser transmitido por la televisión peruana, en el año 2006 por la señal de TV Perú, y repuesta nuevamente en 2014, por Panamericana, logrando cautivar a una gran cantidad de fans.

Sin embargo, Park Shin Hye tuvo su primer protagónico con “Very Merry Christmas”, una producción de la cadena MBC que solo tiene un episodio.

