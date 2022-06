Jorge Cao fue el abuelo Martín en la primera temporada de "Pasión de gavilanes". | Fuente: Twitter

La actriz Natasha Klauss contrajo matrimonio este viernes 17 de junio con su pareja Daniel Gómez en una ceremonia íntima y especial en su natal Colombia.

La boda se realizó en la Haciendo Rincón de Teusacá donde uno de los invitados fue Jorge Cao, su abuelo en la primera temporada de 'Pasión de gavilanes'.

El reconocido actor es como un padre para la recordada ‘Sarita Elizondo’ por lo que ella le pidió que sea él quien la lleve del brazo hacia el altar.

"Solo te puedo decir gracias por ser, estar y amarme como yo a ti. Caminar de la mano contigo es estar con papá y mamá que están en el cielo acompañándome. Tu bendición es la de ellos", escribió Natasha Klauss en sus redes sociales.

Por su parte, Jorge Cao compartió imágenes del ensayo general de la boda de la actriz colombiana donde el amor de familia de 'Pasión de gavilanes' traspasó las pantallas .

Natasha Klauss no se mostró feliz con el final de 'Pasión de gavilanes 2'

'Pasión de gavilanes 2' llegó a su fin tras 71 episodios que fueron transmitidos por Telemundo de febrero a mayo. En una reciente entrevista con People en Español, la actriz colombiana Natasha Klauss, una de las protagonistas, se refirió al retorno de la novela y cómo le hubiera gustado que se desarrollara.

Si bien la actriz no se mostró del todo conforme con el resultado final, expresó su agradecimiento por la oportunidad de haberse reunido con el elenco y parte del equipo técnico que dio vida a la primera temporada de 'Pasión de gavilanes', que se transmitió del 2003 al 2005.

Sin embargo, señaló que, al tratarse de una serie tan vigente, el público que la siguió por tanto tiempo quería ver algo muy similar, lo cual no sucedió.

"Tenemos el reto de que la primera temporada está muy vigente y yo entiendo que eso también es algo peligrosísimo, porque la gente quiere ver como lo mismo al día siguiente y esto fue diametralmente opuesto", comentó Natasha Klauss.

