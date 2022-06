Danna García, interpreta a Norma Elizondo en las dos temporadas de 'Pasión de Gavilanes'. | Fuente: Telemundo / Pasión de Gavilanes

Danna García, la actriz que interpreta a Norma Elizondo en 'Pasión de gavilanes', admitió que grabar la segunda temporada de la telenovela "fue un sabor agridulce", debido a las diferencias laborales que experimentó con la nueva producción, cosa que no ocurrió cuando participó en la primera temporada.

"Había mucho amor, mucho cariño, muchas cosas hermosas pasando ahí, también había mucha nostalgia –se mueven muchas emociones–; [pero] fue difícil la dinámica. Para mí fue difícil", comentó la colombiana en una transmisión en vivo que realizó mediante sus redes sociales.

"No fue con los productores originales con los que yo grabé la temporada original y quiero decirles que fue difícil", recalcó. "Algún día ampliaré en el tema, pero fue difícil. Yo creo en el trabajo en equipo y creo en que todo debe ser hermoso y armonioso, pero a veces desde la misma producción es complicado", agregó.

Pese a la desazón, García aseguró que el esfuerzo y el cariño que le pusieron a "Pasión de gavilanes 2", se vio reflejado en la aceptación del público. Asimismo, reconoció que lo más bonito de esta experiencia fue haber podido reencontrarse casi dos décadas después con sus compañeros.

"Eso fue lo que más me gustó", resaltó. "No importa cómo sea cada quien de ellos, lo importante era verlos y saber que están bien y eso me llenó mi corazón. Es como cerrar ciclos y es muy lindo en la vida", comentó la actriz a sus seguidores.

CORTARON ESCENAS

Danna también reveló que varias de las escenas que grabó fueron recortadas durante su emisión por Telemundo, donde la historia concluyó a finales de mayo. "Creo que no me corresponde a mí tanto decirlo, pero muchísimas escenas que yo grabé no salieron, otras las cortaron, las editaron", aseveró la actriz de 44 años.

"Si ustedes supieran que en las películas el guion que uno recibe a la hora que llega a salas de teatro y ya lo vemos no están muchas de las escenas que se grabaron. Es normal, pasa muchísimo y en gavilanes hubo muchísimo [recorte]. Pero no importa, lo que van a ver igual es lindo y si no vean la primera temporada que está completa. No se cortó nada, tal cual la hicimos está", manifestó.

Finalmente, García dejó claro que desconoce los planes de la producción para extender la historia de 'Pasión de gavilanes'; pese a que la segunda temporada concluyó con un final abierto."Siempre quedan abiertas [las series] porque siempre existe la posibilidad [de hacer otra temporada]. No sé qué irá a pensar Telemundo sobre este gran proyecto", dijo.

