Natasha Klauss habló sobre cómo le hubiera gustado que fuera "Pasión de Gavilanes 2" | Fuente: Instagram

“Pasión de gavilanes 2” llegó a su fin tras 71 episodios que fueron transmitidos por Telemundo de febrero a mayo. En una reciente entrevista con People en Español, la actriz colombiana Natasha Klauss, una de las protagonistas, se refirió al retorno de la novela y cómo le hubiera gustado que se desarrollara.

Si bien la actriz no se mostró del todo conforme con el resultado final, expresó su agradecimiento por la oportunidad de haberse reunido con el elenco y parte del equipo técnico que dio vida a la primera temporada de “Pasión de gavilanes”, que se transmitió del 2003 al 2005.

Sin embargo, señaló que, al tratarse de una serie tan vigente, el público que la siguió por tanto tiempo quería ver algo muy similar, lo cual no sucedió.

"Tenemos el reto de que la primera temporada está muy vigente y yo entiendo que eso también es algo peligrosísimo, porque la gente quiere ver como lo mismo al día siguiente y esto fue diametralmente opuesto", comentó Natasha Klauss.

El público estaba pidiendo ver a sus gavilanes

Para Natasha Klauss, esta segunda temporada debió ser de transición; o sea, que los actores originales tuvieran mayor protagonismo y que se vayan dando a conocer a los nuevos personajes:

"Tal vez yo hubiera dejado para una tercera temporada el desarrollo de todos los nuevos personajes maravillosos que llegaron para darle al público lo que estaba pidiendo. El público estaba pidiendo ver a sus gavilanes y tener también como ese toque de comedia y como todo lo que sucedió en la primera temporada, y creo que no se le dio al público lo que realmente estaba pidiendo y quería".

Del lado del espectador

Natasha Klauss señaló a People en Español encontrarse a gusto con los retos actorales que la serie le dio, como el hecho de que no sepa si su personaje, Sara Elizondo, vaya a reencontrarse con el de Michel Brown, Franco Reyes.

No obstante, le quedó la sensación de que muchos de los elementos que popularizaron a la serie no se mantuvieron en la segunda temporada: "'Pasión de gavilanes' tenía una cantidad de herramientas que hicieron que fuera mágico, entonces yo creo que esas herramientas a mi modo de ver, independiente del tiempo, tendrían que haberse mantenido".

Para ejemplificar mejor su opinión hizo la analogía entre la novela y un plato típico, señalando que, si uno quiere modificar ese plato, igual debe recurrir a la receta original para que la esencia de este no se pierda.

“Por algo las temporadas hoy en día uno ve las plataformas que funcionan de esa forma. Siguen con la línea de lo que a la gente le gustó, así hayan pasado muchos años. Pero como profesional yo respeto enormemente lo que está escrito y lo hago lo mejor posible", finalizó Natasha Klauss.

