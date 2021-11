Michel Brown se suma al elenco de la segunda temporada de "Pasión de gavilanes". | Fuente: Twitter

Michel Brown será parte de la Temporada 2 de “Pasión de gavilanes”. Así lo confirmó Danna García, su compañera de reparto que hace el papel de Norma Elizondo, por medio de una transmisión en vivo por medio de Instagram.

"Sí, Michel va a estar. Cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo. Cada uno entra en un momento diferente de la historia porque no se trata de nosotros, se trata del universo gavilanes”, dijo la colombiana.

Tras lo dicho por Danna García, Michel Brown publicó una imagen del sombrero que le perteneció a Franco Reyes, su personaje: "Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. ¡¡Esta semana les cuento lo que haremos con él!!", escribió.

Michel Brown volverá a interpretar a su personaje de "Pasión de gavilanes" en su segunda temporada. | Fuente: Instagram

Se confirma la temporada 2 de "Pasión de gavilanes"

Luego de que, en mayo pasado, Telemundo anunciara que en el 2022 lanzaría una nueva temporada de la telenovela colombiana, este lunes confirmó que contará con el elenco original.

Así, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Zharick León y Natasha Klauss volverán a reunirse en el set después de varios años y en la próxima entrega de la producción, que convoca también a una nueva generación de actores y actrices.

Las primeras imágenes de este reencuentro fueron compartidas a través de las redes sociales de "Pasión de gavilanes", con un videoclip en el que pueden verse miembros del antiguo reparto, como Cimarro y García.

Además, desde su cuenta de Instagram, la actriz Paola Rey expresó su emoción de volver a la telenovela mediante una publicación donde se ve el guion de la temporada 2. "Vuelve mi Jimena Elizondo, un personaje que llevo en mi corazón", escribió la intérprete en la leyenda.

