Patrick Stewart, el Profesor Xavier de X-Men y su emocionante historia de su encuentro con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo | Fuente: Difusión

En una entrevista, el actor Patrick Stewart, quien se ha rumoreado regresaría como el profesor Charles Xavier en la próxima cinta "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", contó la anécdota de su encuentro con Lionel Messi en la gala de los premios The Best de la FIFA en 2017.

En su entrevista con la Fundación SAG-AFTRA, Patrick Stewart dijo que asistió a la gala porque a su mujer, Sunny Ozell, comenzó su afición al deporte rey luego de ver "cómo este hombre juega a la pelota".

"Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: "Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara", contó Patrick Stewart sobre Lionel Messi.

Patrick Stewart acudió a la gala de los premios The Best exclusivamente para estrecharle la mano a Lionel Messi.

Patrick Stewart conoció a Lionel Messi

"Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, la Mano de Dios. Choqué contra la puerta de seguridad. 'Con permiso, con permiso', decía. 'Soy Patrick Stewart', me avergoncé", siguió contando Patrick Stewart antes de narrar el encuentro entre todas las partes.

"No podía ver a Leo. No estaba ahí. De hecho, se había dado vuelta e inclinado sobre su asiento. Es bastante bajo, así que se desvaneció detrás de todos. Me paré detrás de él, se incorporó, giró y nos quedamos cara a cara. Y verán, su cara- esto es muy emocionante para mí- Simplemente, resplandeció ante mí. Y le dije: 'Señor Messi, por favor, mi esposa…'. Ahí estrecharon sus manos y les dije: 'Por favor, ¿puedo tomarles una foto juntos?'. Así que yo les tomé la foto y entonces su esposa (Antonela Roccuzzo) dijo: '¡Y yo quiero una foto con usted!'".

Finalmente, se tomaron una foto grupal. "Después de haber trabajado en restaurantes elegantes de Nueva York durante años, me encontré con muchas personas importantes y me volví bastante inmune a los nervios. Y, para ser honesta, no hay muchos seres humanos vivos en el mundo que me encantaría conocer. ¿Pero Messi? ¿Lionel Messi? Puedes apostar tu dulce trasero que me asusté", escribió posteriormente Sunny Ozell en una publicación en sus redes sociales.

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home





Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).