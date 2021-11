Ed Sheeran envía su apoyo a Paulo Londra y critica a Big Ligas. | Fuente: Twitter

En una reciente entrevista para MTV, Ed Sheeran le brindó su apoyo a Paulo Londra quien actualmente se encuentra en juicio en una corte de Miami, Estados Unidos por la disputa contra la disquera Big Ligas.

Ambos intérpretes se conocieron cuando grabaron el tema ‘Nothing on You’ y fue el cantante británico quien habló sobre la amistad que tiene con el artista argentino. "Seguimos en contacto el uno con el otro porque él tuvo una hija al mismo tiempo que yo tuve a mi hija", dijo.

Como se recuerda, tras el supuesto fraude que demandó Paulo Londra contra Big Ligas, el cordobés no puede sacar nueva música desde hace dos años por lo que Ed Sheeran respaldó la versión de su colega:

"Sólo pienso en lo mal que está eso. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho, hablé con J Balvin en profundidad sobre esto... nos juntamos hace unas semanas y hablamos de que es un crimen que no pueda producir su música, así que el responsable de esto tiene que cambiarlo”, agregó.

Para finalizar, Ed Sheeran reveló que, el día que Paulo Londra vuelva a sacar más canciones, él no dudaría en hacerle la propuesta nuevamente: "Cada vez que Londra quiera colaborar, aquí estaré, literalmente haría cualquier cosa por él. Y él lo sabe, cada vez que me necesite aquí estaré", sostuvo.

¿Por qué Paulo Londra ya no saca canciones?

A inicios del 2020, a través de una carta en la que cuenta su verdad después de meses de silencio, Paulo Londra se presentó como un rehén contractual de la disquera Big Ligas y denunció que le hicieron firmar un contrato mediante engaños. Él inició los trámites para su desvinculación laboral ya que no podía sacar canciones hasta el 2025.

El intérprete de “Nena maldición” contó que conoció a Kristo (Cristian Salazar) y el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) a través de una youtuber. "Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí", indicó en su comunicado publicado en el diario argentino La Nación. Entonces se dio el primer problema cuando se encontraba con ellos trabajando en Colombia.

“Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker. Me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes, entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, aseguró el argentino.

Paulo Londra también contó que Daniel Oviedo y Kristo se otorgaron el crédito de las canciones que él escribió, cuando no colaboraron.

