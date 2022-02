Paulo Londra y Rocío Moreno tuvieron a su segundo bebé. | Fuente: Instagram / Paulo Londra

Este lunes 21 de febrero, el cantante argentino Paulo Londra anunció a través de sus redes sociales que él y su expareja, Rocío Moreno, se convirtieron en padres por segunda vez. Su bebé es una niña de casi tres kilos y 47 centímetros, a la que llamaron Francisca.

Al ser abordado por la prensa a la salida del hospital, el intérprete de "Condenado para el millón" manifestó su alegría de darle la bienvenida a su pequeña hija. "La bebé está bien. La tuve en brazos. Ya se bajó una leche. Estoy chocho", dijo.

"Ahora voy a buscar a la mayor para estar con ella", agregó en alusión a su primera hija, Isabella, que también fue fruto de su relación con Moreno, de quien en los últimos meses se encuentra distanciado y envuelto en una demanda por "compensación económica".

Más adelante, desde su cuenta de Instagram, Paulo Londra compartió en sus historias una foto de su hija recién nacida, con un mensaje que decía: "Te amo, princesa, hermanita menor hermosa. Dios te proteja siempre".





Rocío Moreno celebra desde redes

El rapero de 23 años estaba acompañado de su madre cuando salió del hospital en el que nació su bebé. Al respecto, la flamante abuela indicó: "Estamos muy felices. Amamos a nuestras nietas. Estamos realmente felices. Espero conocerla pronto".

A esta manifestación de felicidad se sumó Rocío Moreno, quien también desde redes sociales publicó una imagen de su mano con la de su pequeña Francisca y la ficha de nacimiento. En otra publicación, la expareja de Paulo Londra sostuvo que la bebé tendrá el apellido del artista.

"Quiero aclarar que en la clínica la anotaron así. Obvio que va a llevar el apellido del padre", indicó. Y luego colgó otra fotografía con su hija. "Bienvenida, Francisca", escribió.

Paulo Londra y Rocío Moreno terminaron su relación

Rocío Moreno confirmó que su relación con Paulo Londra llegó a su fin hace un año. Si bien ya estaban distanciados, la joven esperaba un poco de consideración por parte de padre de sus hijos quien viajó a Estados Unidos y no le comunicó.

“Él no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, dijo en televisión. “Isabela nació en julio del 2020, en plena pandemia, estábamos felices. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Yo creí sus promesas y decidí apostar”, comentó.

Sin embargo, para Rocío Moreno, la gota que derramó el vaso fue que ya no quería hacer vida familiar: “Al tiempo empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, sentenció.

